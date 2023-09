D'fhéadfadh Díothú Mamach i 250 Milliún Bliain a bheith mar thoradh ar Theas Foircneach, Fionnachtana an Staidéir

Tugann staidéar a rinneadh le déanaí le fios go bhféadfadh an teas foircneach de bharr ilchríocha an Domhain a chumasc isteach i sár-ilchríoch amháin a bheith ina chúis le díothú na mamach go léir, lena n-áirítear daoine, i gceann 250 milliún bliain. Bhain an staidéar leas as samhlacha aeráide sárríomhaireachta chun éifeachtaí gluaiseachtaí teicteonacha agus astuithe méadaithe dé-ocsaíd charbóin (CO2) ar an bpláinéad a thuar.

De réir mar a chomhcheanglaíonn na hilchríocha, scaoileann brúchtaí bolcánacha méideanna móra CO2 isteach san atmaisféar, rud a fhágann go mbíonn an pláinéad ag téamh go suntasach. Chruthódh an t-ardú teochta seo timpeallacht neamh-áitrithe do mhamaigh, mar is fearr iad a oiriúnú d’aeráid fhuar agus a bheith ag streachailt le déileáil le teas foircneach. Bheadh ​​an tsár-ilchríoch amach anseo neamhdhíobhálach don chuid is mó, agus ní bheadh ​​ach 8% go 16% dá limistéar talún oiriúnach mar áit chónaithe.

Mhínigh an Dr Alexander Farnsworth, príomhúdar an staidéir ó Ollscoil Bristol, go dtiocfadh teochtaí idir 2C go 40C go 50C mar thoradh ar éifeachtaí comhcheangailte na mór-roinne, gréine níos teo, agus leibhéil COXNUMX méadaithe, rud a fhágann go mbeadh sé dodhéanta do mhamaigh bia a fháil. agus foinsí uisce. Ní bheadh ​​daoine, cosúil le speicis eile, in ann a gcorp a fhuarú trí allas, rud a d’fhágfadh a n-éag ar deireadh.

Tá sé tuartha sa staidéar go bhféadfadh leibhéil CO2 ardú ón 400 cuid reatha in aghaidh an mhilliúin (ppm) go dtí os cionn 600 ppm faoin am a fhoirmíonn an sár-ilchríoch, ar a dtugtar Pangea Ultima. Leagann na taighdeoirí béim ar a thábhachtaí atá sé astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú ionas nach dtarlóidh na cásanna seo amach anseo níos luaithe.

Chuir comh-údar an staidéir, an Dr Eunice Lo, béim ar an bpráinn atá le tabhairt faoin ngéarchéim aeráide atá ann faoi láthair, toisc go bhfuil tionchar ag teas foircneach ar shláinte an duine cheana féin. Tá sé ríthábhachtach oibriú i dtreo astaíochtaí glan-nialais a bhaint amach a luaithe is féidir chun iarmhairtí dochracha na dteochtaí ardaithe a mhaolú.

Ina theannta sin, tugann na taighdeoirí le fios gur cheart dáileadh na n-ilchríocha a chur san áireamh agus iad ag smaoineamh ar nósmhaireacht pláinéid eile. D’fhéadfadh go mbeadh pláinéad laistigh de chrios ináitrithe an ghrianchórais fós do-áitrithe má bhíonn na ilchríocha comhchruinnithe in aon ollchríoch amháin.

Aibhsíonn an staidéar seo na hiarmhairtí tromchúiseacha a d’fhéadfadh a bheith ag athrú aeráide agus treisíonn sé an gá atá le gníomhaíocht láithreach chun a éifeachtaí a mhaolú. Cé go bhfuil an fráma ama réamh-mheasta na milliúin bliain amach anseo, níor cheart neamhaird a dhéanamh ar thionchar reatha na dteocht ardaithe.

