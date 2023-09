Is eol do dhaoine cáiliúla treochtaí éagsúla maidir le haiste bia a fhormhuiniú, agus tá an aiste bia “béile amháin in aghaidh an lae” ar a dtugtar OMAD ar cheann de na fads is déanaí a bhfuil an-tóir air. D'éiligh daoine mór le rá cosúil le Bruce Springsteen agus Chris Martin ó Coldplay go gcuidíonn OMAD leo a meáchan a bhainistiú agus fanacht aclaí.

Is leagan foircneach é OMAD d’aistí bia troscadh, amhail troscadh eatramhach agus bia a bhfuil srian ama leis. Is é an príomh-idirdhealú ná go n-itheann leanúna OMAD a gcuid calraí laethúil go léir i mbéile amháin mór, in ionad troscadh ar laethanta ar leith nó bia a shrianadh go dtí tréimhse ama ar leith.

Mar gheall ar an taighde teoranta ar OMAD féin, tá an chuid is mó de na héilimh faoina éifeachtacht bunaithe ar fhianaise starógach nó ar thoimhdí a fuarthas ó staidéir ar chineálacha eile troscadh. Cé go dtugann roinnt fianaise le fios gur féidir le cineálacha áirithe troscadh eatramhach agus itheacháin a bhfuil srian ama acu cuidiú le bainistíocht meáchain agus feabhas a chur ar mharcóirí sláinte meitibileach, tá an taighde fós ag teacht chun cinn.

Tá sé léirithe ag staidéar ar dhaoine gur tháinig laghdú níos mó ar mheáchan coirp agus mais saille mar thoradh ar bhéile amháin a ithe in aghaidh an lae. Mar sin féin, ba é an toradh a bhí air freisin ná laghdú ar mhais thrua agus ar dhlús cnámh, rud a d’fhéadfadh lagú ar fheidhm na matán a bheith mar thoradh air agus baol méadaithe cnámha a bhriseadh dá leanfaí ar feadh tréimhse fada. Tá torthaí contrártha déanta ag staidéir ar ainmhithe, agus léirigh roinnt acu go bhfuil meáchan á fháil ó bhéile mór amháin a ithe.

Tá gá le staidéir níos cuimsithí a bhaineann le grúpaí rannpháirtithe níos mó agus le daonraí éagsúla chun éifeachtaí OMAD a thuiscint níos fearr. Ní mór do thaighdeoirí freisin imscrúdú a dhéanamh ar thionchar fadtéarmach OMAD agus breithniú a dhéanamh ar amanna éagsúla béilí agus comhdhéanamh cothaitheach.

Cé go bhféadfadh an cur chuige béile amháin in aghaidh an lae a bheith tarraingteach do bhainistíocht meáchain, d'fhéadfadh sé a bheith dúshlánach na ceanglais chothaithe go léir a chomhlíonadh, lena n-áirítear fuinneamh, próitéin, snáithín agus vitimíní agus mianraí riachtanacha, gan ach béile amháin. D'fhéadfadh caillteanas muscle, constipation, agus drochshláinte putóige a bheith mar thoradh ar iontógáil cothaitheach neamhleor. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar dhóthain próitéine, glasraí, cnónna, síolta, torthaí, slánghráin, agus déiríochta nó roghanna oiriúnacha eile chun freastal ar riachtanais chothaitheacha.

Tá sé ríthábhachtach a thabhairt faoi deara nach moltar OMAD do leanaí, do dhaoine aonair atá ag iompar clainne, atá ag pleanáil a bheith ag iompar clainne, ag beathú cíche, nó atá i mbaol neamhord itheacháin a fhorbairt. Ina theannta sin, ba cheart inbhuanaitheacht an aiste bia agus an dochar a d'fhéadfadh a bheith ann don daonra i gcoitinne a chur san áireamh, go háirithe ós rud é go bhfuil rochtain ag daoine cáiliúla a thacaíonn leis na haistí bia seo ar chothaitheoirí, ar aistí bia ardchaighdeáin, agus ar fhorlíonta.

Mar fhocal scoir, cé go bhfuil aird tarraingthe ar aiste bia OMAD, tá ganntanas fianaise eolaíoch ann maidir lena sábháilteacht agus éifeachtacht. Moltar dul i gcomhairle le gairmí cúram sláinte nó le diaitéiteach cláraithe sula dtosaíonn tú ar aon aiste bia foircneach.

Foinsí:

– Amanda Avery, Léachtóir le Cothú, Ollscoil Nottingham (An Comhrá)