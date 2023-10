Iniúchadh a dhéanamh ar Ról na nIdirghabhálaithe Nuálaíochta maidir le Todhchaí Bitheolaíochta Innealtóireachta AI-Cumasaithe a Mhúnlú

Rinne taighdeoirí ó Institiúid Mhanchain um Thaighde Nuálaíochta (MIoIR) ag AMBS staidéar le déanaí dar teideal “Idirghabhálaithe Nuálaíochta ag Cóineasú Teicneolaíochtaí Digiteacha, Inbhuanaitheacht, agus Rialachas: Cás-Staidéar ar Bhitheolaíocht Innealtóireachta AI-Cumasaithe,” a scrúdaíonn an ról tábhachtach idirghabhálaithe nuálaíochta maidir le tionchar a imirt ar éiceachórais nuálacha.

Díríonn an staidéar ar an réimse atá ag teacht chun cinn na bitheolaíochta innealtóireachta AI-chumas (AI-EB) agus a impleachtaí san aois dhigiteach. Ardaíonn an comhcheangal teicneolaíochtaí seo ní hamháin ceisteanna eolaíocha ach ardaíonn sé ceisteanna eiticiúla, sóisialta agus eacnamaíocha freisin. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna casta seo, chuaigh na taighdeoirí i dteagmháil le páirtithe leasmhara éagsúla a bhfuil baint mhór acu le réimse nuálaíochta AI-EB.

Ag croílár an staidéir seo tá an fiosrúchán ar an gcaoi a bhfuil idirghabhálaithe nuálaíochta, príomhghníomhaithe san éiceachóras nuálaíochta, ag smaoineamh ar chuspóirí sochaíocha agus comhshaoil ​​in éineacht le spriocanna eacnamaíocha. Cé go spreagann treoirlínte nuálaíocha freagracha an chothromaíocht seo, léiríonn na torthaí go mbíonn claonadh ag idirghabhálaithe nuálaíochta i réimse na bitheolaíochta innealtóireachta tosaíocht a thabhairt do mhodhanna traidisiúnta scálaithe agus tráchtálaithe.

Táthar ag súil go mbeidh tionchar suntasach ag an taighde ar fhorbairt idirghabhálaithe nuálaíochta agus ar bhainistiú taighde laistigh den fhearann ​​AI-EB. Áitíonn na húdair go bhfuil cur chuige iomlánaíoch a bhreithníonn impleachtaí sochaíocha agus comhshaoil ​​AI-EB, chomh maith le tráchtálú, ríthábhachtach chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na teicneolaíochta seo atá ag teacht chun cinn.

Léiríonn an staidéar seo an tábhacht a bhaineann le hidirghabhálaithe nuálaíochta chun todhchaí na bitheolaíochta innealtóireachta AI-chumasaithe a mhúnlú. Leagann sé béim ar an ngá atá le cur chuige coinsiasach a chothromaíonn cúinsí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ​​chun an leas is fearr a bhaint as an teicneolaíocht bhunathraithe seo.

Foinse: Claire Holland et al, Idirghabhálaithe nuálaíochta ag cóineasú teicneolaíochtaí digiteacha, inbhuanaitheacht, agus rialachas: Cás-staidéar ar bhitheolaíocht innealtóireachta AI-chumasaithe, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Ollscoil Mhanchain)