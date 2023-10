Fionnachtain Spreagúil Nua: Dhá Speiceas An tSean-Phríomháideach Anaithnid Roimhe Seo atá cosúil le Lemurtaigh

Tá fionnachtain spreagúil nua déanta ag eolaithe, ag aimsiú dhá speiceas ársa príomháidh nach raibh aithne orthu roimhe seo a bhfuil cosúlachtaí suntasacha acu le liomúir. Tugann na torthaí seo léargas ar éabhlóid na bpríomhaigh agus cuireann siad léargais luachmhara ar fáil ar stair na gcréatúir shuimiúla seo.

Thángthas ar an gcéad speiceas, darb ainm “Ailuravus macrurus,” san India. Mhair an príomháidh seo thart ar 55 milliún bliain ó shin agus bhí tréithe fisiciúla cosúil le lemur ann, mar eireaball fada agus méid beag coirp. Creideann taighdeoirí go raibh Ailuravus macrurus ina gcónaí i gcrainn agus chothaigh sé torthaí agus duilleoga, cosúil le lemurs nua-aimseartha.

Fuarthas an dara speiceas, darb ainm "Krishnapithecus krishnai," san India freisin. Mhair an príomháidh seo thart ar 54.5 milliún bliain ó shin agus bhí cosúlacht ghar aige leis na liomúir. Tugann a iarsmaí iontaise le fios go raibh Krishnapithecus krishnai arboreal, rud a chiallaíonn gur chaith sé an chuid is mó dá chuid ama i gcrainn. Tacaíonn na cosúlachtaí i dtréithe fisiceacha idir an t-ársa príomháidh seo agus lemurs nua-aimseartha leis an smaoineamh ar éabhlóid chomhthreomhar.

Tá na fionnachtana seo suntasach mar go dtugann siad faisnéis luachmhar faoin tseansliocht príomháidh agus na fachtóirí a mhúnlaigh a stair éabhlóideach. Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh gur tháinig lemurs san Áise, seachas san Afraic, mar a chreidtear roimhe seo.

Bhain na taighdeoirí leas as ardteicníochtaí ar nós teicneolaíocht íomháithe agus anailís mhionsonraithe mhoirfeolaíoch chun staidéar a dhéanamh ar na hiarsmaí iontaise. Trí ghnéithe fisiceacha na n-ársa príomhaigh seo a chur i gcomparáid le gnéithe na leamúr nua-aimseartha agus príomhaigh eile, bhí siad in ann conclúidí tábhachtacha a bhaint amach maidir lena gcaidreamh éabhlóideach.

Leagann an fionnachtain seo béim ar an tábhacht a bhaineann le taighde paleontological chun stair na beatha ar an Domhan a thuiscint. Trí staidéar a dhéanamh ar iarsmaí iontaise, is féidir le heolaithe léargais a fháil ar bhunús agus ar bhealaí éabhlóideacha speiceas éagsúla, ag cabhrú linn bhfreagra bithéagsúlachta ár bplainéad a chur le chéile.

Foilsíodh na torthaí seo in iris eolaíoch agus chothaigh siad sceitimíní i measc an phobail eolaíochta. Céim shuntasach chun tosaigh inár dtuiscint ar éabhlóid na bpríomháidh is ea fionnachtain an dá speiceas ársa príomháidh seo atá cosúil le leamurs.

Foinsí:

– [Foinse 1 – Teideal na Foinse]

– [Foinse 2 – Teideal na Foinse]

– [Foinse 3 – Teideal na Foinse]