Éabhlóid Éagsúla Fiacla agus Jaws Ialtóg: Na Rúndiamhra a Réiteach

Tá staidéar nua tar éis léargas a thabhairt ar stair éabhlóideach iontach fiacla agus gialla ialtóg. Léiríonn ialtóga noctilionoid, a chuimsíonn breis is 200 speiceas a fhaightear go príomha i dTrópaicí Mheiriceá, raon leathan de struchtúir fhód atá curtha in oiriúint do aistí bia éagsúla. Léiríonn an taighde seo na hathruithe iontacha ar líon, méid, cruth agus suíomh na n-ialtóg seo.

Tá sé faighte amach ag eolaithe go mbíonn níos lú fiacla ag ialtóga le smuit níos giorra mar gheall ar shrianta spáis. Ar an láimh eile, is féidir le ialtóga le gialla fadaithe freastal ar níos mó fiacla, rud a chuireann i gcuimhne do sinsear mamaigh placental. Tugann na torthaí seo léargas ar an gcaoi a bhfuil aghaidheanna mamaigh tar éis teacht chun cinn, go háirithe forbairt na ngialla agus na bhfiacla.

Tugann na taighdeoirí a bhí páirteach sa staidéar le fios go bhfuil na ceithre chineál fiacla ag ialtóga go léir a dhéanann daoine - ioncisors, canines, premolars, agus molars. Is é an rud is suntasaí go bhfuil ialtóga noctilionoid tar éis éagsúlú tapa a dhéanamh ar aistí bia i dtréimhse réasúnta gearr de 25 milliún bliain. Sa lá atá inniu ann, léiríonn speicis éagsúla laistigh den ghrúpa seo aistí bia ilghnéitheacha ó fheithidí, torthaí, agus neachtar go iasc agus fiú fuil.

Leagann Alexa Sadier, príomhúdar an staidéir, béim ar an éagsúlacht shuimiúil a fheictear sna speicis ialtóg seo. Tá aghaidheanna gearra agus gialla cumhachtacha ag cuid acu, rud a chuireann ar a gcumas greim a fháil go héasca trí chraiceann torthaí diana, agus tá smuitíní fada ag cuid eile atá speisialaithe chun neachtar a shú ó bhláthanna. Ardaítear ceisteanna mar gheall ar éabhlóid thapa na héagsúlachta sin ina ngiail agus ina bhfiacla faoi na meicníochtaí bunúsacha a spreag na hathruithe seo.

Chun na rúndiamhra seo a fhiosrú, bhain an fhoireann taighde leas as ardteicníochtaí ar nós scananna CT chun scrúdú a dhéanamh ar ghialla, réamhmhoiligh agus molars breis agus 100 speiceas ialtóg noctilionoid. Léirigh a gcuid torthaí go bhfuil “rialacha forbartha” ann a chinneann socrú na bhfiacla bunaithe ar aiste bia an ialtóg. Go hiondúil bíonn trí réamhmholar agus trí mholar ar gach taobh ag sciatháin leathair a bhfuil gialla níos faide nó idirmheánacha acu, ach is gnách go gcaillfidh siad siúd a bhfuil gialla níos giorra acu, a itheann torthaí go minic, an réamhmholar lár, an molar cúil, nó an dá cheann.

Míníonn an spás teoranta in ialtóga gearr-jawed láithreacht molars tosaigh níos leithne. Mar gheall ar an easpa seomra, fásann na chéad fhiacla a thagann chun cinn sna sciatháin leathair seo níos mó, toisc nach leor an spás le haghaidh fiacla ina dhiaidh sin. Tugann na torthaí seo dúshlán do bhoinn tuisceana maidir le forbairt fiacail agus cuireann siad solas ar rialáil fás, cruth agus méid fiacail i mamaigh.

Tá impleachtaí níos leithne ag an staidéar seo maidir le forbairt fiacail a thuiscint i mamaigh. Dhírigh taighde roimhe seo ar fhorbairt fiacail go príomha ar lucha a bhfuil incisors agus molars an-speisialaithe acu. Níl sé soiléir fós an rialaíonn na meicníochtaí géiniteacha agus forbraíochta céanna fás fiacail i mamaigh mar ialtóga agus daoine, a bhfuil tacair fiacail “sinsearacha” acu.

As seo amach, tá sé beartaithe ag na taighdeoirí a gcuid staidéir a leathnú chun scrúdú a dhéanamh ar incisors noctilionoid agus canines. Trí dhul níos doimhne isteach sna meicníochtaí géiniteacha agus forbraíochta a mhúnlaíonn forbairt na bhfiacla sna hialtóga seo, d’fhéadfaí léargais bhreise a fháil ar na rúin éabhlóideacha atá i bhfolach laistigh de na speicis seo.

Teideal: Éabhlóid Éagsúla Fiacla agus Jaws Ialtóg: Na Rúndiamhra a Réiteach

Foinse: Nature Communications (nasc le cur ar fáil)