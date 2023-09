Faigheann na heolaithe amach an Struchtúr Adhmaid Is Sine, ag Dul Siar Níos Sine 476,000 Bliain

Tá fionnachtain iontach déanta ag seandálaithe, ag fáil amach an struchtúr adhmaid is sine a aimsíodh riamh. Dar le foireann eolaithe ó Ollscoil Learpholl, tá adhmad dea-chaomhnaithe nochta sa tSaimbia, ag dul siar ar a laghad 476,000 bliain. Tá sé seo níos sine ná ár speiceas féin, Homo sapiens.

Trí anailís shaineolach ar mharcanna gearrtha uirlisí cloiche ar an adhmad, tháinig taighdeoirí ar an gconclúid gur mhúnlaigh daoine luatha d'aon ghnó agus go ndeachaigh siad le dhá lomán mór chun struchtúr a thógáil. Léiríonn an toradh seo an fhianaise is luaithe ar domhan d’adhmadóireacht d’aon ghnó ar domhan, rud a thugann dúshlán don chreideamh nach raibh i ndaoine na Clochaoise ach fánaíocht. Níor thaispeáin fianaise roimhe seo ach go raibh daoine ag úsáid adhmaid chun tine a dhéanamh, maidí tochailte agus sleá.

Is rud an-neamhghnách é adhmad a chaomhnú ó shuíomh ársa mar seo, toisc go laghdaítear go hiondúil le himeacht ama. Mar sin féin, d'fheidhmigh na leibhéil arda uisce sa cheantar mar leasaitheach, rud a ligeann don adhmad maireachtáil. Tugann an fionnachtain seo léargas nua ar stíl mhaireachtála na ndaoine luatha ag Kalambo Falls, a raibh rochtain acu ní hamháin ar fhoinse uisce chomhsheasmhach ach a d’úsáid an fhoraois máguaird freisin le haghaidh cothaithe.

Luann an t-alt go n-úsáidtear an téarma “daoine” chun cur síos a dhéanamh ar na daoine seo, ach tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go raibh siad roimh Homo sapiens, b’fhéidir gur leis an speiceas Homo erectus iad. Tá an nochtadh seo ag teacht le fionnachtana eile le déanaí i gcóras uaimh an Rising Star san Afraic Theas, áit a bhfuarthas fianaise ar chleachtais chultúrtha, deasghnátha adhlactha, úsáid dóiteáin, agus cruthú ealaíne ag speicis hominin neamh-Homo sapiens, ag dul siar timpeall 300,000 bliain.

Foilsíodh torthaí an taighde san iris eolaíoch Nature, rud a chuireann go mór lenár dtuiscint ar stair luath an duine agus ar chastacht a ndul chun cinn cultúrtha agus teicneolaíochta.

