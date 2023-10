An éiríonn le Daoine Níos Fearr le Róbait i nDúshláin Obair Bhuíne? Léiríonn Staidéar Nua Tábhacht an Chomhoibrithe

Staidéar ceannródaíoch a rinne Ph.D. tá léargas tugtha ag mic léinn ó Ollscoil Newcastle ar an dinimic idir daoine agus róbait i dtascanna foirne. Dhírigh an staidéar ar fheidhmíocht na bhfoirne ina bhfuil imreoirí daonna agus AI a chur i gcomparáid le foirne nach bhfuil iontu ach imreoirí daonna. Bhí sé mar aidhm ag an taighde seo measúnú a dhéanamh ar chumais obair foirne daoine agus róbait i ndúshlán ríomhaire-bhunaithe cosúil leis an gcluiche stuara móréilimh, Pong.

Léirigh torthaí an staidéir gur sháraigh foirne daonna foirne a raibh imreoir róbait acu. Tugadh faoi deara gur léirigh imreoirí daonna intuition níos fearr, rud a chuir ar a gcumas gníomhartha a gcomhpháirtithe a thuiscint agus coigeartuithe a dhéanamh chun feidhmíocht foirne a fheabhsú. Os a choinne sin, ba chosúil nach raibh an buntáiste iomaíoch seo ag foirne a raibh imreoir róbait acu, rud a léirigh an tábhacht a bhaineann le hintleacht dhaonna agus inoiriúnaitheacht i suíomhanna comhoibríocha.

Rud atá suimiúil go háirithe ná gur scrúdaigh an staidéar freisin cé acu a d’fheidhmigh foirne níos fearr agus iad ag comhoibriú nó in iomaíocht lena chéile. Is ionadh é, fuarthas amach go raibh níos fearr ag foirne a bhí ag imirt le chéile ná na foirne a bhí ag gabháil do chluichíocht iomaíoch. Tugann an toradh seo dúshlán don chreideamh coitianta go gcuireann iomaíocht le feidhmíocht agus go leagtar béim ar na buntáistí suntasacha a bhaineann le comhoibriú agus sineirgíocht chun torthaí rathúla foirne a bhaint amach.

Tá an taighde a rinne Ph.D. Cuireann na mic léinn Laiton Hedley agus Murray Bennett ón Newcastle Cognition Lab i Scoil na nEolaíochtaí Síceolaíochta in Ollscoil Newcastle le réimse na síceolaíochta cognaíocha. Le fócas ar thuiscint conas a fheidhmíonn inchinn an duine, déanann síceolaíocht chognaíoch imscrúdú ar phróisis mar smaointeoireacht, cuimhneamh agus foghlaim.

Soláthraíonn an staidéar ceannródaíoch seo, a foilsíodh san iris Topics in Cognitive Science, léargais luachmhara ar scileanna obair foirne daoine agus róbait. Trí bhéim a chur ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú thar iomaíocht, spreagann an taighde iniúchadh ar chur chuige nua chun feidhmíocht foirne a fheabhsú agus idirghníomhaíochtaí daonna-AI a bharrfheabhsú.

