Ag Iniúchadh na Gealaí leis an gCeamara Gealaí Uilíoch Boise (HULC)

Tá ré nua taiscéalaíochta gealaí ar an bhfód agus spásairí ag ullmhú do mhisin Artemis go dtí an Ghealach amach anseo. Ar cheann de na dul chun cinn is suntasaí ina bhfoireann uirlisí tá an Ceamara Gealaí Uilíoch Boise (HULC). Is uasghrádú suntasach é an ceamara ceannródaíoch seo ó na ceamaraí modhnaithe Hasselblad 500EL a d'úsáid spásairí le linn mhisin Apollo.

Chun ullmhacht an HULC le haghaidh taiscéalaíochta gealaí a chinntiú, rinneadh dianthástáil i Lanzarote, an Spáinn, réigiún le tírdhreacha atá cosúil go dlúth leo siúd a fhaightear ar an nGealach. Thug eolaithe, a bhí oilte go speisialta le haghaidh taiscéalaíochta gealaí, an ceamara ar thurais allamuigh gheolaíochta, ag catalógú a gcuid torthaí i Leabhar Allamuigh Leictreonach. Bhí teagascóirí in ann a ndul chun cinn a rianú i bhfíor-am trí shruthanna gutha agus físe.

Tá an HULC feistithe le páirteanna ceamara lasmuigh den tseilf a thairgeann íogaireacht solais feabhsaithe agus lionsaí úrscothacha. Cé go dtugann an Ghealach scáthanna crua agus réigiúin ardaithe geala, go háirithe timpeall an chuaille theas, cuireann dearadh an HULC cuntas ar na coinníollacha soilsithe foircneacha seo. Gan aon atmaisféar chun teocht a rialú, bíonn luaineachtaí móra i dtimpeallachtaí gealaí, agus ardaíonn an teocht suas go dtí 120°C i rith an lae agus titim go -200°C san oíche. Tógadh na ceamaraí HULC chun na foircinní teochta seo a sheasamh, le blaincéad cosanta breise le haghaidh cosaint teirmeach agus deannaigh.

Chun na coinníollacha réamh-mheasta a bhíonn le sárú ag grianghrafadóirí gealaí a mhacasamhlú, rinne spásairí iarrthacha tástáil ar cheamara HULC i solas an lae agus taobh istigh de phluais volcanacha chun oícheanta gealaí a insamhail. B'éigean an ceamara a oibriú go héasca agus lámhainní cosanta tiubh á chaitheamh, rud a d'fhág go raibh cumraíocht na gcnaipí so-úsáidte. Leag ceannaire NASA don cheamara HULC, Jeremy Myers, béim ar an tábhacht a bhaineann le hintiúlacht, ag rá “gur cheart go mbeadh an ceamara éasca le húsáid” toisc nach bhfuil ann ach ceann amháin den iliomad uirlisí a láimhseálfaidh spásairí ar an nGealach.

Chomh maith le sonraí dlúth carraigeacha agus seatanna leathan-uillinn den tírdhreach gealaí a ghabháil, tá innealtóirí ag iarraidh ceamara a chruthú a bheidh in ann an deannach gealaí guaiseach a sheasamh. Tá an deannach seo, comhdhéanta de cháithníní mín, scríobacha, ina mbaol don phearsanra agus don trealamh araon. Leanfaidh dearadh an HULC ar aghaidh ag forbairt, agus beidh leagan ag teacht aníos le haghaidh tástála ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta.

