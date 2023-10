Comhtháthú an Mhodúil Seirbhíse Eorpaigh don Mhisean Artemis II: Céim ríthábhachtach i dtreo an Ghealach a Thaiscéaladh

Tá misean Artemis II atá le teacht, atá beartaithe do mhí na Samhna 2024, ag méadú móiminteam agus innealtóirí ag Ionad Spáis Kennedy i Florida ag obair go dícheallach chun an modúl seirbhíse Eorpach (ESM2) a ullmhú le haghaidh comhtháthú le modúl criú Orion. Beidh ról ríthábhachtach ag an ESM2 maidir le hacmhainní riachtanacha a sholáthar ar nós leictreachas, uisce, agus atmaisféar insamhlaithe chun compord agus sábháilteacht na gceithre spásairí a chinntiú le linn a dturas cruinn ar an nGealach.

Chun an próiseas comhtháthaithe a éascú, rinneadh an ESM2 a nascadh ar dtús leis an Adaptóir Modúl Criú, a bhí mar Mhodúl Seirbhíse Orion (OSM). Thug an chéim ríthábhachtach seo deis d'innealtóirí an modúl comhtháite a thástáil go críochnúil, lena n-áirítear píopaí, sreanga, cadhnraí agus leictreonaic. Rinneadh dhá thástáil ríthábhachtacha le linn na céime seo chun iontaofacht agus marthanacht an OSM a chinntiú.

Rinne ceann de na tástálacha seo, ar a dtugtar an Tástáil Timthriallta Teirmeach, measúnú ar chumas an OSM na héagsúlachtaí foircneacha teochta a bheidh ann le linn an mhisin a sheasamh. Idir an dá linn, dhírigh an Tástáil Fuaimiúil Réimse Díreach (DFAT) ar mheasúnú a dhéanamh ar chumas an OSM na dianchreathadh a tharla le linn ardú na roicéad isteach sa spás a sheasamh.

Tar éis na dtástálacha seo, d'éirigh leis an OSM a nascadh le Modúl Orion Crew, agus é mar fheithicil iomlán Orion do mhisean Artemis II. Baintear an nasc amach trí shé phointe timpeall sciath teasa an chuasáin chriú, rud a chinntíonn sábháilteacht na spásairí le linn athiontráil in atmaisféar an Domhain. In ionad an sciath teasa a thrasnú, cuirtear na píopaí agus na sreanga timpeall air.

Agus na Modúil Criú agus Seirbhíse ceangailte anois mar aon ní amháin, is é an chéad chéim ríthábhachtach eile ná feithicil Orion a chumhachtú agus a fhíorú go hiomlán go bhfuil gach córas ag feidhmiú go comhchuí. Ligeann an chéim seo d’fhoirne na hEorpa agus SAM an chumarsáid gan uaim idir comhpháirteanna éagsúla a bhailíochtú.

De réir mar a leanann na hullmhúcháin do mhisean Artemis II ar aghaidh, athrófar an fócas go luath ar na sciatháin gréine a shuiteáil ar fheithicil Orion, agus an tionól á chríochnú. Ina dhiaidh sin, líonfar na humair breosla le tiomántán, agus cruachfar roicéad Artemis II, agus beidh Orion ceangailte leis an gcóras ginmhillte seolta - gné ríthábhachtach sábháilteachta do na spásairí i gcás aon imeachtaí gan choinne le linn an tseolta.

Is cloch mhíle shuntasach é comhtháthú an Mhodúil Seirbhíse Eorpaigh sa chlár Artemis, rud a thugann an chine daonna céim níos gaire d’iniúchadh na Gealaí agus a réitíonn an bealach do mhisin dhomhain spáis amach anseo.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cad é an modúl seirbhíse Eorpach (ESM2)?

Is comhpháirt é an modúl seirbhíse Eorpach (ESM2) d’fheithicil Orion atá deartha chun acmhainní riachtanacha amhail leictreachas, uisce agus atmaisféar ionsamhlaithe a sholáthar do spásairí le linn misin spáis.

2. Cad iad na príomhthástálacha a dhéantar le linn an phróisis chomhtháthaithe?

Le linn an phróisis chomhtháthaithe, déantar dhá thástáil ríthábhachtacha: an Tástáil Timthriall Teirmeach agus an Tástáil Fuaimiúil Réimse Díreach (DFAT). Cinntíonn an Tástáil Timthriallta Teirmeach cumas an mhodúil chun luaineachtaí foircneacha teochta a sheasamh, agus déanann an DFAT measúnú ar a athléimneacht i leith creathadh le linn ardú na roicéad.

3. Cén chaoi a bhfuil an Chriú agus Modúil Seirbhíse nasctha?

Tá na Modúil Criú agus Seirbhíse ceangailte trí shé phointe timpeall sciath teasa an chuasáin chriú. Cuirtear na píopaí agus na sreanga timpeall ar an sciath teasa chun sábháilteacht na spásairí a chinntiú agus iad ag dul isteach arís in atmaisféar an Domhain.

4. Cad é an cuspóir atá leis an gcóras ginmhilleadh seolta?

Is gné ríthábhachtach sábháilteachta é an córas ginmhilleadh seolta atá ceangailte le feithicil Orion. Cinntíonn sé sábháilteacht na spásairí i gcás pléascadh nó imeacht ón mbealach beartaithe le linn an tseolta.

5. Cad é an tábhacht a bhaineann le misean Artemis II?

Is cloch mhíle ríthábhachtach é misean Artemis II sa chlár Artemis, agus é mar aidhm aige spásairí a chur ar thuras cruinn go dtí an Ghealach. Feidhmíonn sé mar chloch chéim le haghaidh misin taiscéalaíochta domhain spáis amach anseo.