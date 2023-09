Gealach Iúpatair Europa: Molann Staidéir Nua gur ón Aigéan Fodhromchla a eascraíonn Dé-ocsaíd Charbóin

Léirigh dhá staidéar le déanaí a bhain úsáid as sonraí ó Theileascóp Spáis James Webb de chuid NASA go bhfuil dé-ocsaíd charbóin i láthair ar dhromchla oighreata ghealach Iúpatair Europa. Tá impleachtaí tábhachtacha ag na torthaí seo ar ináitreacht fhéideartha aigéin Europa agus ar shaol na gealaí.

Rinne an dá staidéar, a foilsíodh san iris Science, anailís ar dháileadh oighir dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa agus úsáid á baint as tonnfhaid atá gar-infridhearg. Fuair ​​​​siad amach go raibh an tiúchan is airde d'oighear dé-ocsaíd charbóin i limistéar ar a dtugtar Tara Regio, arb iad is sainairíonna é an tír-raon chaos agus a chreidtear a bheith ar cheann de na réigiúin is óige ar Europa.

Bunaithe ar an anailís, tugann na taighdeoirí le fios gur dócha gur tháinig an dé-ocsaíd charbóin atá i dTara Regio ó aigéan fodhromchla Europa, seachas é a bheith seachadta ag meteorites nó a tháirgtear trí idirghníomhaíochtaí le maighnéadasféar Iúpatar. Léiríonn an cás “inghineach” seo gur tháinig an carbón ó laistigh den Eoraip féin agus gur tugadh chun an dromchla é le déanaí ar scála ama geolaíoch.

Tacaíonn láithreacht salainn aigéin-díorthaithe i Tara Regio, a chonaic an Teileascóp Spáis Hubble roimhe seo, leis an hipitéis gurb in aigéan inmheánach Europa atá an dé-ocsaíd charbóin ar deireadh thiar. Mar sin féin, admhaíonn na taighdeoirí freisin go bhféadfadh an dé-ocsaíd charbóin a bheith déanta ar an dromchla ó shreabháin a bhfuil carbónáit nó comhdhúile orgánacha iontu.

Rud atá tábhachtach, cuireann na staidéir seo amhras ar fhoinse sheachtrach dé-ocsaíd charbóin, cosúil le meteorites, toisc nach bhfuil an tiúchan áitiúil dé-ocsaíd charbóin i Tara Regio comhsheasmhach le tionscnamh exogenous. Tugann an toradh seo le fios gurb í an fhoinse is dóichí den dé-ocsaíd charbóin a breathnaíodh ná ingenous do Europa.

Cuireann fionnachtain dé-ocsaíd charbóin ar dhromchla Europa ceisteanna faoi fhéidearthacht na beatha san aigéan. Cé nach raibh na taighdeoirí in ann a chinneadh an bhfuil baint ag an dé-ocsaíd charbóin le próisis bhitheolaíocha, tá carbón riachtanach don saol mar is eol dúinn é ar an Domhan. Beidh sé ríthábhachtach tuilleadh taiscéalaíochta agus staidéir ar aigéan fodhromchla Europa chun tuiscint a fháil ar a n-áitritheacht fhéideartha agus ar an saol lasmuigh den Domhan a bheith ann.

Foinsí:

– Eolaíocht: NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (Ollscoil Cornell); Próiseáil Íomhá: Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Alyssa Pagan (STScI)

– Cumann Meiriceánach um Chur Chun Cinn na hEolaíochta (AAAS) trí EurekAlert!