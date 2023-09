Éiríonn Buarthaí Eitice maidir le Comhtháthú Fíocháin Inchinne agus AI

Tá comhtháthú fíocháin inchinne le hintleachta saorga (AI) ag éirí ina réaltacht, ag ardú ceisteanna eiticiúla. Cé go bhfuil an poitéinseal ag an gcomhcheangal seo córais dhaonna atá faoi chontúirt a fheabhsú, tá imní ann faoi chur isteach na teicneolaíochta ar chúrsa an dúlra. Sainmhíníonn an comhtháthú seo an Ceathrú Réabhlóid Thionsclaíoch sa leigheas iar-COVID-19.

Dhírigh teicneolaíocht AI ar anailís amhairc ar dtús i saotharlanna leighis, ag baint sonraí cainníochtúla ó íomhánna leighis. Mar sin féin, tá an plé ar theicneolaíocht AI ag baint úsáide as sceallóga cuimhne in ábhar inchinn ag éirí níos coitianta i measc eolaithe taighde.

Leanann fás fíocháin inchinne i saotharlanna próiseas ar leith, ach trí é a chomhcheangal le AI tá féidearthachtaí nua i dtaighde leighis á oscailt. Is aonáin bhitheolaíocha tríthoiseacha iad orgánóidí inchinn an duine, ar a dtugtar HBOanna freisin, a fhástar i saotharlanna chun struchtúr agus feidhmeanna inchinn an duine fásta a mhacasamhlú. Cé gur forbraíodh HBOanna ar dtús le haghaidh taighde cliniciúil, tá siad á bhfiosrú anois maidir le húsáidí féideartha AI i bhfeabhsú meabhrach agus fisiceach.

Tá sé ríthábhachtach freisin sliseanna cuimhne a úsáid in éineacht le AI i líonraí neural saorga atá bunaithe ar fhíocháin inchinne. Tá sé mar aidhm ag an gcur chuige seo meicníochtaí próiseála faisnéise, cuimhneacháin agus aisghabhála na hinchinne a insamhail. Tá an poitéinseal ag líonraí néaracha saorga fadhbanna sa saol fíor a réiteach i dtionscail éagsúla.

In ainneoin dul chun cinn na dteicneolaíochtaí seo, tá imní eiticiúil fós ann. Ardaíonn an tionchar ar ábhair tástála, mar mhoncaí, ceisteanna eiticiúla. Mar sin féin, leanann eolaithe ag iniúchadh na féidearthachtaí a bhaineann le AI a chomhtháthú le hábhar inchinn. I dturgnaimh le déanaí, d'éirigh le taighdeoirí teicneolaíocht AI a chomhcheangal le HBOanna, ag cruthú feiste atá in ann gníomhaíocht inchinn a léamh agus é a spreagadh le comharthaí leictreacha. D'fhoghlaim an HBO feabhsaithe seo cluiche ríomhaire a imirt i gceann cúig nóiméad.

Osclaíonn comhtháthú AI agus fíochán inchinn féidearthachtaí nua le haghaidh samhlacha líonra néaraigh. Trí na comharthaí spíce idir néaróin a shamhaltú ina líonraí, is féidir le taighdeoirí aithris a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí inchinne agus líonraí néaracha a imscrúdú i gcomhthéacs bitheolaíoch. Tá impleachtaí ag na dul chun cinn seo do réimsí mar róbataic, comhéadain inneall-inchinn, agus fionnachtain drugaí.

Mar sin féin, ní féidir neamhaird a dhéanamh ar na ceisteanna morálta a bhaineann leis an meascán de HBOs, AI, agus an gcorp an duine. Is orgán casta í an inchinn, agus má chuirtear isteach ar a próisis nádúrtha ardaítear imní faoin athrú ar “dearadh Dé.” Ardaíonn an aidhm atá le comhfhios an duine a atáirgeadh agus a rúndiamhra a réiteach aincheisteanna eiticiúla freisin.

Mar fhocal scoir, tá poitéinseal ollmhór ag baint le comhtháthú HBOanna agus AI ach ní mór é a rialú laistigh de theorainneacha leighis agus dlíthiúla. Ba cheart go ndíreodh sé ar chóireáil leighis seachas ar fheabhsú meabhrach amháin, go háirithe do dhaoine aonair nach bhfuil riochtaí sláinte acu cheana féin. Tá ról ríthábhachtach ag comhlachtaí rialála maidir le forbairt agus cur chun feidhme freagrach na dteicneolaíochtaí seo a áirithiú.

