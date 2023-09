Eclipse Iomlán 2024: Ócáid Réalteolaíoch iontach in Erie, Pennsylvania

Feiniméan urghnách réalteolaíoch é eclipse iomlán na bliana 2024 a mheallfaidh an réigiún agus a thabharfaidh eispéireas aonuaire. Cé go bhfeicfear éiclips páirteach i gceantar Pittsburgh, beidh siad siúd atá ag iarraidh iad féin a thumadh sa dorchadas iomlán ag iarraidh dul ó thuaidh ar I-79 go Erie, Pennsylvania. Mar an t-aon chathair mhór i Pennsylvania san iomlán, tá Erie ag ullmhú le haghaidh sní isteach ollmhór cuairteoirí ó 65,000 go 250,000 duine.

Chun freastal ar an méadú ar thurasóirí, tá socruithe éagsúla in Erie mar óstáin, leaba agus bricfeasta, agus campgrounds díolta amach cheana féin. Tá an chathair ag glacadh leis an deireadh seachtaine eclipse trí raon imeachtaí a eagrú. Tá Músaem Muirí Erie, tír fíona Loch Erie, agus Loch Erie Speedway ag pleanáil gníomhaíochtaí chun an ócáid ​​neamhaí seo a cheiliúradh.

Leagann Chris Temple, ionadaí VisitErie.com, chun suntais go dtabharfaidh páirtithe an pháirceála agus cruinnithe ar an díon deiseanna gan sárú chun an t-aistriú ó lá go hoíche a fheiceáil. Leagann Temple béim ar a thábhachtaí atá sé pleanáil chun tosaigh agus molann sé socruithe a dhéanamh i bhfad roimh ré chun eispéireas gan uaim a chinntiú do theaghlaigh.

Le linn an eclipse, a tharlóidh Dé Luain, 8 Aibreán, 2023, mairfidh an dorchadas iomlán ar feadh trí nóiméad agus 40 soicind. Chun sábháilteacht tiománaithe a chinntiú, cuirfear comharthaí ar feadh I-79 agus I-90 chun rabhadh a thabhairt faoin dorchadas tobann agus chun timpistí féideartha a mhaolú.

Tá suíomh Gréasáin tiomnaithe cruthaithe ag Erie, a chuireann faisnéis agus acmhainní cuimsitheacha ar fáil dóibh siúd ar spéis leo an eclipse, lena n-áirítear roghanna cóiríochta. Tugann an imeacht neamhaí seo deis annamh do dhaoine breathnú ar na réaltaí agus iontas a dhéanamh ar iontais na cruinne.

Foinse: KDKA Gan URL