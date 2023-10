Tá sé beartaithe ag SpaceX 144 roicéad a sheoladh in 2024 chun Seirbhís Starlink a Leathnú

Tá spriocanna uaillmhianacha socraithe ag SpaceX, an chuideachta aeraspáis a bhunaigh Elon Musk, do 2024. De réir oifigeach cuideachta, tá sé beartaithe ag SpaceX 144 roicéad san iomlán a sheoladh an bhliain seo chugainn, ag dul thar a chuid seoltaí féin a sháraigh taifead in 2023. Méadú ar an minicíocht seolta atá á thiomáint ag leathnú sheirbhís idirlín satailíte Starlink SpaceX.

Tá líon na seoltaí ag SpaceX ag méadú go seasta de réir mar a leanann Starlink ag fás. In 2021, ní raibh ach 31 misean ann, ach mhéadaigh an líon sin beagnach faoi dhó go 61 in 2022. Le rolladh amach sheirbhís Starlink's Direct to Cell i gcomhpháirtíocht le T-Mobile, tá sé mar aidhm ag SpaceX a chumas seolta a mhéadú tuilleadh an bhliain seo chugainn.

Soláthróidh Direct to Cell, ar a dtugtar “túr fón póca sa spás,” seirbhísí soghluaiste trí shatailítí Starlink. Beidh cumas teachtaireachtaí téacs ar fáil in 2024, agus glaonna agus brabhsáil gréasáin ina dhiaidh sin in 2025. Beidh an tseirbhís seo thar a bheith tairbheach i gceantair nach bhfuil aon chlúdach cille acu, go háirithe le linn éigeandálaí.

Chun a sprioc de 144 seoladh a bhaint amach in 2024, tá uathoibriú ionchorpraithe ag SpaceX ina phróiseas iomlán. Leagann an chuideachta béim ar iontaofacht chun moilleanna de bharr lochtanna a sheachaint. Teastóidh seoladh gach 2.5 lá leis an minicíocht ard seolta seo, i gcomparáid leis an ráta seolta amháin gach 3.5 lá faoi láthair.

Ó mhí na Bealtaine 2019, tá níos mó ná 4,000 satailít Starlink curtha i bhfithis ag SpaceX. An mhí seo caite, d'fhógair an chuideachta go bhfuil níos mó ná 2 mhilliún custaiméir ag baint úsáide as a chuid seirbhísí idirlín. Tá Starlink ar fáil i níos mó ná 60 tír agus tá sé ag nascadh custaiméirí ar fud an domhain le hidirlíon ardluais.

Cé go bhfuil SpaceX fós chun tosaigh ar a chuid iomaitheoirí, tá cuideachtaí eile, mar shampla Amazon lena Project Kuiper, ag dul isteach sa tionscal seirbhíse idirlín spás-bhunaithe freisin. Sheol Amazon Jeff Bezos an chéad dá shatailít fhréamhshamhail do Project Kuiper le déanaí, a bhfuil sé mar aidhm aige nascacht idirlín ardluais a sholáthar do cheantair iargúlta, cosúil le Starlink.

