Tá sé beartaithe ag Elon Musk teacht i dtír ar Mars sna blianta beaga amach romhainn

Le linn físchomhdháil ag an gComhdháil Réalteolaíoch Idirnáisiúnta, léirigh Elon Musk a dóchas maidir le cumas SpaceX teacht i dtír go rathúil ar Mars laistigh de na trí nó ceithre bliana amach romhainn. In ainneoin bacanna in eitiltí tástála roimhe seo, creideann Musk go bhfuil “seans réasúnta” ag an spásárthach Starship fithis a bhaint amach ar a dhara eitilt tástála.

Bhí deacrachtaí ag an gcéad eitilt tástála de chuid SpaceX, a tharla i mí Aibreáin, nuair a theip ar chéim uachtarach na feithicle seolta scaradh, rud a d'eascair pléascadh meán-aer. Ina dhiaidh sin, bhunaigh an FAA an Starship agus thug sé breac-chuntas ar 63 gníomh ceartaitheach nach mór do SpaceX a chur i bhfeidhm chun teagmhais den sórt sin a chosc sa todhchaí.

Tá ráiteas Elon Musk ar aon dul leis na tuar a rinne Uachtarán SpaceX agus an COO Gwynne Shotwell roimhe seo, a bhí ag súil go bhféadfaimis láithreacht dhaonna a fheiceáil ar Mars laistigh den deich mbliana seo. Is córas lán-ath-inúsáidte é an Starship, atá comhdhéanta de spásárthach Starship agus roicéad Super Heavy, atá deartha chun criú agus lasta a iompar chuig cinn scríbe éagsúla, lena n-áirítear fithis na Cruinne, an Ghealach agus Mars.

Roimh an seoladh mí-rathúil i mí Aibreáin, rinne SpaceX iarracht eitilt i mí an Mhárta 2021, rud a d’eascair le pléascadh tine freisin. Mar fhreagra air sin, chuir an FAA liosta de 75 beart ar fáil do SpaceX a ba ghá a chur i bhfeidhm chun ceadúnas seolta a fháil.

Cé gur tháinig deireadh leis an gcéad seoladh le pléascadh, measann Musk gur éirigh leis ó bhí SpaceX in ann foghlaim ón eachtra. Mar sin féin, sular féidir le SpaceX dul ar aghaidh chuig seoladh eile, ní mór don chuideachta údarú a fháil ón FAA agus ceanglais formheasa comhshaoil ​​a chomhlíonadh ó Sheirbhís Éisc agus Fiadhúlra na SA.

Mar fhocal scoir, tá Elon Musk fós meáite ar bhrú ar aghaidh lena uaillmhianta chun Mars a bhaint amach. In ainneoin deacrachtaí, leanann SpaceX ar aghaidh ag feabhsú a spásárthach Starship, agus é mar aidhm aige dul chun cinn suntasach a dhéanamh sna blianta beaga atá romhainn.

