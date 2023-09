Deimhníonn Anailís eiliminteach Asfiacsú mar Cúis Báis in Íospartaigh Pompeii

Deimhníodh in anailís eiliminteach a rinneadh ar theilgean plástair na n-íospartach ón brúchtadh bolcánach a adhlacadh Pompeii gurbh é asfiacs an chúis bháis dóchúil do na daoine seo. Bhain an staidéar, a bhí faoi stiúir an tseandálaí Gianni Gallello ó Ollscoil Dhairbhre, úsáid as teicnící fluaraiseachta X-gha iniompartha (XRF) chun léargais a fháil ar chuimhneacháin deiridh na ndaoine a chónaigh i Pompeii le linn brúchtadh Sliabh Vesuvius i 79 CE.

Tugann castaí plástair na n-íospartach, a cruthaíodh sna 1870idí trí phlástair a instealladh isteach sna cuasáin a d’fhág na coirp a dhianscaoileadh faoi luaithreach bolcánaithe, deis uathúil chun an brúchtadh agus a thoradh a thuiscint. Mar sin féin, bhí sé dúshlánach anailís a dhéanamh ar an ábhar bitheolaíoch laistigh de na castaí seo mar gheall ar éilliú ón bplástar.

D’fhostaigh na taighdeoirí XRF iniompartha chun sé theilgean a scanadh ó cheantar Porta Nola agus ceann amháin ó Terme Suburbane i Pompeii. Chuir siad comhdhéanamh eiliminteach na gcas i gcomparáid le cnámha créamtha ón gceantar in aice láimhe agus cnámha adhlactha i nDairbhre na Spáinne. Trí dhíriú ar na cóimheasa fosfar-go-cailciam, d'fhorbair an fhoireann múnla staidrimh chun idirdhealú a dhéanamh idir plástar agus cnámha laistigh de na teilgin. Léirigh na cnámha éillithe le plástar cosúlacht leis an bplástar, agus bhí cnámha níos lú éillithe cosúil le cnámha dóite, rud a léirigh próisis cheimiceacha a láisteadh carbónáití agus fosfáití.

Soláthraíonn na sonraí eiliminteacha a bailíodh fianaise a thacaíonn leis an gconclúid go bhfuair íospartaigh Porta Nola bás de bharr asfaicsithe de bharr ionanálú luaithrigh sular cuireadh faoi thalamh iad le tuilleadh ábhair bholcánacha. Léiríonn cosúlacht na gcnámh teilgthe le cnámha créamtha, in éineacht le suíomhanna suaimhneacha agus suaimhneacha na n-íospartach, plúchadh mar chúis an bháis.

Aontaíonn saineolaithe sa réimse, mar shampla Piero Dellino, ollamh le bolcáneolaíocht in Ollscoil Bari, an Iodáil, leis na torthaí seo. Cuireann Dellino béim ar nár maraíodh na híospartaigh ag meicnic an bhrúchtúcháin ach trí luaith a análú. Tugann sé le fios gurb é fad an bhrúchta, beagán níos faide ná an méid is féidir a bheith in-anála, an fachtóir marfach.

Leagann an staidéar béim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú i dtaighde eolaíoch. Leagann Gallello béim ar an luach a bhaineann le cur chuige ildisciplíneach, ag rá go soláthraíonn a gcuid oibre uirlis bhreise chun staidéar a dhéanamh ar na hiarsmaí suntasacha seo. Macallaí Dellino an meon seo, ag cur béime go gceadaíonn staidéar a dhéanamh ar stair limistéir bholcánacha mar Vesuvius dúinn foghlaim ón am atá thart agus ullmhú níos fearr don todhchaí. Agus Vesuvius ar cheann de na bolcáin is guaisí ar domhan, cuidíonn tuiscint a staire le rioscaí a mhaolú don 700,000 duine atá ina gcónaí sa chrios dearg timpeall ar an bolcán.

Tríd is tríd, tugann an anailís eiliminteach ar na castaí plástair ó Pompeii léargas nua ar chúis an bháis d’íospartaigh an bhrúchta. Trí theicnící eolaíocha agus comhoibriú idirdhisciplíneach a chomhcheangal, tá taighdeoirí in ann léargais luachmhara ar imeachtaí stairiúla a aimsiú agus ullmhacht tubaiste a fheabhsú.

Foinsí:

– Gianni Gallello, seandálaí in Ollscoil Valencia, an Spáinn

– Piero Dellino, ollamh le bolcáneolaíocht in Ollscoil Bari, an Iodáil.