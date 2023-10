Bogadh Suimiúil Ábhair Chandamach: Ceannasaíocht na Leictreon-Iompar Reatha a Nochtadh

Tá ábhair chandamach, a bhfuil a n-airíonna uathúla á rialú ag rialacha na fisice chandamach, tar éis aird eolaithe ar fud an domhain a ghabháil. Tá ról ríthábhachtach ag na hábhair seo, arb iad is sainairíonna iad naisc láidre ceimiceacha idir leictreoin, chun cruas substaintí éagsúla a chinneadh. Chreid eolaithe le fada gurb é an laitís, an cúlra docht adamhach atá déanta ag sraitheanna adaimh atá ceangailte go docht, chun tosaigh ar iompar na leictreoin a iompraíonn sruth. Mar sin féin, tugann staidéar le déanaí a rinne foireann idirnáisiúnta taighdeoirí dúshlán don choincheap seo.

Ina n-imscrúdú, dhírigh eolaithe ó MPI-CPfS sa Ghearmáin, in éineacht lena gcomhghleacaithe ón tSeapáin, ón gCóiré, agus ó na Stáit Aontaithe, ar an ábhar Sr2RuO4. Trí bhreathnú ar an trasdul leictreonach san ábhar seo, rinne siad fionnachtain iontach: is féidir le leictreoin a iompraíonn srutha an laitís a mhaolú go suntasach, contrártha le creideamh coitianta. Fuarthas amach go raibh ceannas ag codán beag de na leictreoin seo, seachas an cóimeáil iomlán, ar an laitís, rud a d’fhág gur tháinig laghdú suntasach ar mhodal Young le linn an aistrithe.

Tá impleachtaí an chinnidh seo domhain. Tugann comhiarracht na foirne taighde, in éineacht le samhail forbartha ag na grúpaí Joerg Schmalian agus Markus Garst in Institiúid Teicneolaíochta Karlsruhe, solas nua ar cheist eolaíoch atá ann le fada an lá. Trí pheirspictíocht úr a thairiscint ar an idirghníomhú idir leictreoin a iompraíonn srutha agus an laitís, osclaíonn an staidéar seo bealaí spreagúla le haghaidh taighde amach anseo i réimse na n-ábhar chandamach.

CC

C: Cad iad na hábhair chandamach?

Is substaintí iad ábhair chandamach a mbíonn tionchar ag feiniméin chandamacha meicniúla ar a n-airíonna. Is minic a léiríonn na hábhair seo tréithe uathúla, mar shampla sársheoltacht, maighnéadas, nó iompar topological, nach dtugtar faoi deara in ábhair thraidisiúnta.

C: Cad é modulus Young?

Is tomhas é modulus Young ar stiffness nó leaisteachas ábhair. Cainníochtaíonn sé conas a dhífhoirmíonn ábhar soladach nuair a chuirtear fórsa i bhfeidhm.

C: Cén bhaint atá ag leictreoin a iompraíonn srutha le softening laitíse?

Tugann an tuiscint thraidisiúnta le tuiscint gurb í an laitís atá i gceannas ar iompar leictreoin a iompraíonn sruth in ábhair chandamach. Léiríonn an staidéar seo, áfach, gur féidir le codán beag de na leictreoin seo ceannas a imirt ar an laitís, rud a fhágann go laghdaítear an t-ábhar go suntasach.