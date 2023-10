D'fhéadfadh Stáit Nua na Leictreon i Salainn Leáite Tionchar a imirt ar Fheidhmíocht Imoibreoirí Salann-Bhreosla

Tá eolaithe tar éis a fháil amach gur féidir le leictreoin trí staid ar leith a chruthú agus iad ag idirghníomhú le salainn leáite, rud a d'fhéadfadh impleachtaí a bheith aige ar fheidhmíocht imoibreoirí a bhreoslaítear le salann. Samhlaíodh taighdeoirí ó Oak Ridge National Laboratory agus Ollscoil Iowa gur tugadh isteach farasbarr leictreon isteach i salann clóiríd since leáite agus breathnaíodh trí chás féideartha. I gcás amháin, déantar an leictreon mar chuid de radacach móilíneach le dhá ian since. I gceann eile, logálann an leictreon ar ian since amháin. Sa tríú cás, tá an leictreon scaipthe amach go idirleata thar iain salainn iolracha.

Tá imoibreoirí salainn leáite á mbreithniú do stáisiúin chumhachta núicléacha amach anseo, agus tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag radaíocht ar iompar salainn leáite. Tugann an staidéar seo solas ar na hidirghníomhaíochtaí idir leictreoin agus salainn nuair a bhíonn siad faoi lé radaíochta ard. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur féidir leis an leictreon foirmiú speiceas éagsúla a éascú, lena n-áirítear dimers since agus monaiméirí, nó a bheith díláraithe. Ardaíonn na torthaí tosaigh seo ceisteanna faoi na rudaí a d’fhéadfadh speicis eile a fhoirmiú ag amanna níos faide agus conas a d’fhéadfadh siad freagairt leis na leictreoin agus na salainn.

Tá an taighde seo mar chuid d’Ionad Taighde Teorainneacha Fuinnimh Salainn Leáite i Timpeallachtaí Foircní an DOE (MSEE EFRC) agus tá sé foilsithe in The Journal of Physical Chemistry B. Tá an fhoireann ag obair chun cineálacha eile imoibríochta a aithint go turgnamhach. Soláthraíonn an staidéar léargais luachmhara ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn leictreoin le salainn leáite, ach tá níos mó fós le fiosrú. Fiosróidh taighde amach anseo córais salainn eile agus éifeachtaí na radaíochta ar shalainn leáite.

Foinse: Saotharlann Náisiúnta Oak Ridge