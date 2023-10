Forbraíonn Taighdeoirí Ceirmeacht Níos Doichte le Friotaíocht Fheabhsaithe in aghaidh Cnagadh

Tá dul chun cinn déanta ag taighdeoirí in Ollscoil California San Diego i bhforbairt na criadóireachta trí ábhair a chruthú atá níos déine agus níos resistant a scoilteadh. Trí úsáid a bhaint as meascán d'adamh miotail le líon níos airde leictreon valence ina bhlaosc seachtrach, d'aimsigh na taighdeoirí bealach chun cumas na criadóireachta a mhéadú chun leibhéil níos airde fórsa agus strus a láimhseáil.

Tá cáil ar chriadóireacht as a n-airíonna eisceachtúla, mar a gcumas teochtaí arda a sheasamh, creimeadh agus caitheamh a sheasamh, agus próifíl éadrom a choinneáil. Déanann na saintréithe seo criadóireacht oiriúnach d'iarratais éagsúla, lena n-áirítear comhpháirteanna aeraspáis agus bratuithe cosanta. Mar sin féin, is míbhuntáiste mór i gcónaí iad a brittleness, mar go bhfuil siad seans maith le briseadh faoi strus.

Dhírigh na heolaithe a gcuid staidéir ar aicme criadóireachta ar a dtugtar cairbídí ard-eantrópachta, a bhfuil struchtúir adamhach neamhordacha acu comhdhéanta d'adaimh charbóin atá nasctha le heilimintí miotail iolracha ón gceathrú, sa chúigiú agus sa séú colún den tábla peiriadach. Fuarthas amach go raibh miotail ón gcúigiú agus an séú colún, mar shampla tíotáiniam, niobium, agus tungstain, ríthábhachtach chun cruas na criadóireachta a fheabhsú mar gheall ar a líon níos airde leictreoin valence.

Is leictreoin iad leictreoin valence a fhaightear i sliogán is forimeallaí adaimh a ghlacann páirt i nascadh le hadaimh eile. Trí úsáid a bhaint as miotail le níos mó leictreoin valence, bhí na taighdeoirí in ann feabhas a chur ar fhriotaíocht na criadóireachta le scoilteadh faoi ualach meicniúil agus faoi strus. Léirigh na criadóireacht iompar níos insínte, cosúil le miotail, rud a chiallaíonn go bhféadfadh siad dul faoi níos mó dífhoirmithe roimh bhriseadh.

Trí ionsamhlúcháin ríomhaireachtúla agus déantús agus tástáil thurgnamhach, shainaithin an fhoireann dhá chomhdhúile ard-eantrópachta a léirigh friotaíocht eisceachtúil i gcoinne scoilteadh. Bhí na hábhair seo in ann dífhoirmiú nó síneadh a dhéanamh nuair a bhí siad faoi réir ualach meicniúil nó faoi strus, seachas freagairt brittle tipiciúil na criadóireachta a léiriú. Atheagraíodh bannaí laistigh de na hábhair chun oscailtí meánmhéide adamh a dhroichead a foirmíodh de réir mar a polladh nó a tharraingíodh na hábhair as a chéile, rud a chuir cosc ​​ar scoilteanna a fhoirmiú.

Is é an dúshlán atá ann anois ná táirgeadh na n-earraí diana criadóireachta seo a mhéadú le haghaidh feidhmeanna tráchtála. D’fhéadfadh an dul chun cinn seo tionscail éagsúla a bhíonn ag brath ar ábhair ceirmeacha ardfheidhmíochta, ó aeraspáis go bithleighis, a réabhlóidiú. Osclaíonn déine níos airde na criadóireachta doirse freisin d'fheidhmchláir mhóra, mar imill tosaigh le haghaidh feithiclí hipearsonacha, áit ar féidir leo comhpháirteanna ríthábhachtacha a chosaint agus a chur ar chumas na bhfeithiclí eitiltí sárshonacha a sheasamh níos fearr.

Thacaigh Comhairle Taighde na Sualainne, Lárionad Inniúlachta Ábhair Nanascála Feidhmiúla, Fondúireacht Olle Engkvist, Ionad Taighde Ábhar Roinn NanoEngineering UC San Diego, Clár Comhaltachta Iarchéime Eolaíochta agus Innealtóireachta Cosanta Náisiúnta, Fondúireacht ARCS, agus The Oerlikon Group leis an obair seo.

Foinsí:

– Foinse alt: “Forbraíonn Taighdeoirí Ceirmeacht Níos Doichte le Friotaíocht Fheabhsaithe in aghaidh Cnagadh” - Ollscoil California San Diego

– Sainmhíniú ar chriadóireacht: Britannica.com

– Sainmhíniú ar leictreoin valence: Ceimic LibreTexts