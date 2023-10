Léiríonn Teicníc Próitéineach Úrscéalta Gealltanas chun Anailís a dhéanamh ar Mhodhnuithe Iar-Aistriúcháin Próitéin

Nochtann staidéar le déanaí a foilsíodh in Journal of the American Society for Mass Spectrometry teicníocht nua próitéamaíche a d'fhéadfadh an anailís ar mhodhnuithe iar-aistrithe próitéine (PTManna) a réabhlóidiú. Is modhnuithe ceimiceacha iad PTManna a tharlaíonn ar phróitéiní tar éis iad a shintéisiú, rud a mbíonn tionchar acu ar a ngníomhaíocht agus ar a logánú.

Go traidisiúnta, ba é díthiomsú de bharr imbhuailte (CID) an modh chun staidéar a dhéanamh ar PTManna. Mar sin féin, tá teorainneacha ag baint leis an modh seo, amhail caillteanais neodracha agus seicheamhú neamhiomlán grúpaí labile PTM. Chun na dúshláin seo a shárú, thug taighdeoirí isteach díthiomsú leictreon-ghníomhachtaithe (EAD) mar chur chuige eile.

Rinne an fhoireann taighde measúnú ar fheidhmíocht EAD i gcomparáid le CID ag baint úsáide as mais-speictriméadar ama eitilte ceathairpholach (QTOF) a scanadh go tapa. Léirigh a gcuid torthaí go bhfuil buntáistí suntasacha ag DEM in anailís PTM. Féadann sé modhnuithe labile a chaomhnú, mar shampla grúpaí malonile, cosc ​​​​a chur ar chaillteanais neodracha. Soláthraíonn EAD clúdach seicheamh peiptíde níos fearr freisin agus seachadann sé iain bhlúire láidre le haghaidh logánú láithreáin PTM. Mar sin is iarrthóir idéalach é le haghaidh tréithriú beacht PTManna, fiú i meascáin chasta próitéine.

Thug an staidéar isteach freisin teicneolaíocht nua gaiste agus scaoileadh a chuir feabhas ar thimthriall dleachta an speictriméadar, as a dtáinig gnóthachain shuntasacha in íogaireacht MS/MS. Táthar ag súil go mbeidh an íogaireacht fheabhsaithe agus an cháilíocht sonraí a thairgeann EAD bunathraithe do thaighdeoirí próitéamacha atá ag iarraidh PTManna a shainaithint agus a chainníochtú le cruinneas ard.

Léiríodh sa mheastóireacht ar shreafaí oibre cainníochtúla DEM, go háirithe measúnachtaí faireacháin ar imoibriú comhthreomhar (PRM), ard-in-atáirgtheacht, líneacht agus cruinneas cainníochtaithe. Ciallaíonn sé seo gur féidir le taighdeoirí brath ar EAD le haghaidh cainníochtú PTM beacht agus iontaofa, gné ríthábhachtach den taighde próitéamaíoch.

Tríd is tríd, léiríonn an teicníocht próitéamaíche úrnua seo gealltanas mór maidir lenár dtuiscint ar phróisis cheallacha agus comharthaíochta ag an leibhéal móilíneach a chur chun cinn. Tá an poitéinseal aige bealaí nua taighde a oscailt agus cur le cinn chun cinn i réimsí mar bhitheolaíocht na gceall, bithcheimic agus leigheas.

Tagairt:

