Modh Nua Forbraíodh chun Sreabhadh Leictreon in Ábhair Chandamach a Rialú

D'fhorbair taighdeoirí ó Penn State modh leictreach chun treo an tsreafa leictreon in ábhair chandamach a rialú, rud a d'fhéadfadh dul chun cinn i bhfeistí leictreonacha agus ríomhairí chandamach a bheith mar thoradh air. Léiríodh an modh in ábhair a thaispeánann éifeacht chandamach aimhrialta Hall (QAH), i gcás nach gcaillfidh sreabhadh na leictreon feadh imeall ábhair fuinneamh. Tarlaíonn an éifeacht seo in ábhair ar a dtugtar inslitheoirí QAH, ar inslitheoirí topological iad a sheolann sruth amháin ar a n-imill. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur féidir treo an tsreafa leictreon a athrú trí chuisle srutha a chur i bhfeidhm ar an inslitheoir QAH. Tá an cumas seo chun sreabhadh leictreon a rialú ríthábhachtach chun aistriú agus stóráil faisnéise i dteicneolaíochtaí chandamach a bharrfheabhsú.

Bhí an modh roimhe seo chun treo an tsreafa leictreon a athrú ag brath ar mhaighnéad seachtrach, rud a fhágann nach bhfuil sé praiticiúil le haghaidh feistí beaga cosúil le fóin chliste. Soláthraíonn an modh nua leictreach réiteach níos áisiúla agus níos éifeachtaí. Rinne na taighdeoirí an t-inslitheoir QAH a bharrfheabhsú trí dhlús an tsrutha fheidhmigh a mhéadú, rud a d'eascair dlús srutha an-ard a d'athraigh an treo maighnéadaithe agus treo an iompair leictreon. Tá an t-aistriú seo ó mhaighnéadach go rialú leictreonach in ábhair chandamach cosúil leis an athrú a tharla i stóráil chuimhne traidisiúnta, áit ar cuireadh modhanna leictreonacha in ionad maighnéid i dteicneolaíochtaí níos nuaí.

Chuir an fhoireann taighde léirmhíniú teoiriciúil ar a modheolaíocht ar fáil freisin. Tá siad dírithe faoi láthair ar leictreoin a stopadh ar a mbealach agus ar an éifeacht QAH a léiriú ag teochtaí níos airde. Is é an sprioc fadtéarmach ná éifeacht QAH a mhacasamhlú ag teochtaí atá níos ábhartha ó thaobh na teicneolaíochta de. Maoiníodh an taighde ag Oifig Taighde an Airm, Oifig an Aerfhórsa um Thaighde Eolaíoch, agus an Fhondúireacht Eolaíochta Náisiúnta, le tacaíocht bhreise ón Ionad Taighde Ábhair agus Innealtóireachta Eolaíochta Nanascála ag Penn State agus Tionscnamh EPiQS Fhondúireacht Gordon agus Betty Moore. .

Foinse: Ollscoil Stáit Penn

Sainmhínithe:

– Éifeacht Quantum aimhrialta Hall (QAH): Feiniméan nach gcaillfidh sreabhadh na leictreon feadh imeall ábhair fuinneamh.

– Inslitheoirí QAH: Ábhair a thaispeánann iarmhairt QAH, ar cineál inslitheoirí topological iad nach seolann ach sruth ar a n-imill.

– Inslitheoir topological: Ábhar ar inslitheoir é laistigh den taobh istigh ach atá in ann leictreachas a sheoladh ar a dhromchla nó ar a imill mar gheall ar a struchtúr banda leictreonach uathúil.

Foinsí:

– Ollscoil Stáit Penn (Níor soláthraíodh URL)