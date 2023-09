An Tábhacht a bhaineann le Cosc Titim agus Oideachas sa Bhreatain Bheag

Sa Bhreatain Bheag, tá cosc ​​titime ina phríomhfhócas i dtionscnaimh sláinte poiblí. Le cabhair ón Tascfhórsa Náisiúnta um Chosc ar Thitite sa Bhreatain Bheag, tá eagraíochtaí cosúil le Age Cymru ag obair chun feasacht a ardú agus oideachas a chur ar leanaí agus ar dhaoine fásta araon maidir leis na rioscaí a bhaineann le titim a aithint agus a chosc.

I gcás Euronwydd Godwin, atá 80 bliain d'aois, tháinig scamhóg pollta, téachtáin inchinn, agus cnámha briste iolracha de bharr titim síos an staighre. Tar éis di breis agus mí a chaitheamh i gcóma, bhí rún daingean aici a neamhspleáchas a fháil ar ais le tacaíocht ó Chúram agus Deisiúchán, a chuir na giuirléidí riachtanacha ar fáil di chun cabhrú léi maireachtáil ina haonar.

De réir an Dr Inger Singh, an ceannaire cliniciúil náisiúnta um thitim agus laige, tá níos mó ná 4,000 briste cromáin agus 20,000 briste cnámh ar bith sa Bhreatain Bheag. Ní hamháin go mbíonn tionchar suntasach ag na gortuithe seo ar dhaoine aonair ach cuireann siad ualach ar sheirbhísí cúram sláinte freisin. Mar sin féin, le tabhairt isteach seirbhísí idirchaidrimh briste, is féidir an baol bristeacha ina dhiaidh sin a laghdú 35-40%.

Dúshlán amháin maidir le titim a chosc is ea an stiogma a bhaineann le titim a ligean isteach a shárú. Chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, tá Age Cymru ag obair le scoileanna ar fud na Breataine Bige chun oideachas a chur ar leanaí faoi na rioscaí a bhaineann le titim agus conas is féidir leo cabhrú le timpistí a chosc sa bhaile. Trí leathanaigh ghréasáin idirghníomhacha agus cleachtaí cosúil le guaiseacha a aithint i dteaghlach tipiciúil, tá leanaí ag foghlaim scileanna luachmhara chun iad féin agus a ngaolta a choinneáil sábháilte.

Is iarracht leanúnach sa Bhreatain Bheag é titim a chosc, ach tá dul chun cinn déanta le blianta beaga anuas. Is é an sprioc a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach cuid den Bhreatain Bheag ar sheirbhísí idirchaidrimh briste agus ar idirghabháil luath chun an dóchúlacht go dtarlóidh bristeacha a laghdú.

Foinsí: BBC Wales