Pátrúin Athraitheacha El Niño agus Tabhairt Isteach Meicníocht Athraigh Walker

Le blianta beaga anuas, tá El Niño ag éirí níos tábhachtaí maidir le tuar aeráide agus maidir le hinathraitheacht aeráide domhanda a bhainistiú. Is é El Niño céim theo an Ascalaithe El Niño–Deiscirt (ENSO), arb iad is sainairíonna é téamh uiscí aigéin san Aigéan Ciúin Mheánchriosach Thoir. Os a choinne sin, is ionann La Niña agus fuarú sa réigiún céanna. Bíonn tionchar suntasach ag na héagsúlachtaí timthriallacha seo i dteocht dhromchla na farraige ar phatrúin aimsire ar fud an domhain.

Bhí sé mar aidhm ag staidéar le déanaí a rinne an Grúpa Taighde Ceathartha faoi stiúir Christoph Spötl tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfreagraíonn El Niño do thionchair nádúrtha thar thréimhsí fada. Rinne na taighdeoirí anailís ar thaiscí uaimh ar a dtugtar speleothems ó oirdheisceart Alasca, a chaomhnaigh taifid aeráide a mhair 3,500 bliain. Léiríonn na torthaí go bhfuil athrú tagtha ar phróisis rialaithe inathraitheacht El Niño ó na 1970idí, agus tá ról suntasach ag athrú aeráide de dhéantús an duine anois.

I staidéar ar leith, dhírigh an fhoireann ar scrúdú a dhéanamh ar athruithe aeráide in oirdheisceart Alasca thar thréimhse i bhfad níos faide de 13,500 bliain. Bhí na speleothems ina dtaifid luachmhara chun imscrúdú a dhéanamh ar chúis na n-athruithe tapa, gearrthéarmacha aeráide le linn na hoighearaoise. Is ionadh é, léirigh oirdheisceart Alasca patrún aeráide cosúil leis an Aigéan Ciúin Mheánchriosach le linn dheireadh na hoighearaoise deireanaí agus na tréimhse Holocene, ag tabhairt dúshlán don “mheicníocht sábhála dépholach” bunaithe. Ina áit sin, thug na taighdeoirí isteach coincheap an "lasc Walker," a spreag athruithe i radaíocht na gréine. Is é an toradh a bhíonn ar an meicníocht seo ná coigeartuithe gasta ar theocht dhromchla na farraige san Aigéan Ciúin Mheánchriosach, rud a imríonn tionchar ar deireadh thiar ar phatrúin aeráide sna domhanleitheadacha arda thuaidh.

Léiríonn na staidéir go bhfuil ról suntasach ag gníomhaíochtaí daonna anois i múnlú patrúin El Niño. B’fhéidir gur tháinig athrú aeráide thar pointe tipping sna 1970idí, rud a d’fhág go raibh patrún El Niño níos buaine. Tugann tabhairt isteach an choincheapa “Walker switch” míniú eile ar éagsúlachtaí aeráide stairiúla, ag leagan béime ar idirghníomhú casta fachtóirí a mhúnlaíonn dinimic aeráide.

Leagann na torthaí béim ar an ngá atá le taighde leanúnach chun ár dtuiscint ar phróisis aeráide a dhoimhniú. Toisc go bhfuil córas aeráide an Domhain dinimiciúil agus casta, beidh an staidéar leanúnach ríthábhachtach chun éagsúlacht aeráide a thuar agus a bhainistiú ar scála domhanda.

Foinsí:

– “Freagra El Niño a Réiteach: Tionchair Nádúrtha Múnlaithe ag an tSochaí” le Paul Wilcox et al. i Litreacha Taighde Geoifisiceacha.

– “Sábh Seabhac sa Tuaisceart: Aistrithe Aeráide Alasca atá Nasctha go hiontaofa leis an Aigéan Ciúin Mheánchriosach” le Paul Wilcox et al. sa Gheo-eolaíocht Nuálaíochta.