Dénártha X-ghathaithe Eclipsing 4U 1538-522: Léargais ó Bhreathnuithe NuSTAR

D'úsáid taighdeoirí ó Ollscoil North Bengal i Siliguri, an India, Eagar Teileascóp Speictreascópach Núicléach NASA (NuSTAR) chun staidéar a dhéanamh ar airíonna agus ar iompar córas dénártha X-gha éiclipseach ar a dtugtar 4U 1538-522. Is córais iad dénártha X-ghathaithe (XRBanna) atá comhdhéanta de ghnáthréalta nó dwarf bán a aistríonn mais go réad dlúth cosúil le réalta neodrón nó poll dubh. Is éard atá i 4U 1538-522 go sonrach ná dénártha ardmhaise X-ghathaithe éiclipseach a chothaítear ón ngaoth (HMXB) atá suite thart ar 22,200 solasbhliain ar shiúl.

Fuair ​​​​an staidéar amach go bhfuil an tréimhse casadh de 4U 1538-522 thart ar 526.23 soicind agus go léiríonn sé treocht spin-síos. Tarlaíonn aisiompú chasmhóiminte, áfach, agus tosaíonn an fhoinse ag sníomh suas ag ráta -0.305 soicind in aghaidh na bliana. Léiríonn próifíl pulse an chórais nádúr buaic dhúbailte le buaic bunscoile agus meánscoile, agus an buaic tánaisteach ag lagú in aice le fuinneamh líne cyclotron (18-24 keV). Os cionn 30 keV, aistríonn an phróifíl chuisle ó bhuaic dhúbailte go buaic singil.

Breathnaíodh ar dtús gur tháinig méadú ar fhuinneamh líne ciocltron de 4U 1538-522 ag ráta de thart ar 0.11 keV in aghaidh na bliana, agus ina dhiaidh sin tháinig laghdú ar ráta -0.14 keV in aghaidh na bliana. Tugann an éagsúlacht seo le fios go bhfuil éagothroime idir insreabhadh agus eis-sreabhadh ábhair, rud a fhágann go n-athruithe ar an dumha breisithe le himeacht ama. Nochtann breathnuithe NuSTAR freisin go bhfuil na héiclipsí de 4U 1538-522 de bharr cnuasaigh bheaga, dhlútha i ngaoth an chórais a scáthaíonn solas an tsolais nuair a théann an réalta neodrón isteach i ngéag a sárfhlaith.

Soláthraíonn na torthaí seo léargais luachmhara ar airíonna agus ar iompar 4U 1538-522, rud a thugann léargas ar dhinimic na ndénártha X-ghathaithe agus ar na próisis chreidiúnaithe atá i gceist.

Foinse: “Éabhlóid fhadtéarmach ar fhuinneamh Líne Cyclotron i bpulsar éiclipseach 4U 1538-522.” – Ruchi Tamang et al., Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

Lua: Eclipsing X-ray dénártha 4U 1538-522 a imscrúdú le NuSTAR (2023, 10 Deireadh Fómhair) aisghafa 10 Deireadh Fómhair 2023 ó [alt foinseach gan URL]

Nóta: Scríobhadh an achoimre seo bunaithe ar an alt foinseach agus ní chuimsíonn sé aon fhaisnéis bhreise.