Anailís a dhéanamh ar Chumasc Poll Dubh le Maiseanna Uilíoch Chirp

Is ábhar spéise fós iad poill dhubha, enigmatacha agus mhealltacha, d’eolaithe. Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag taighdeoirí ag Institiúid Heidelberg um Staidéar Teoiriciúil (HITS) sa Ghearmáin: cruthaíonn cumasc na bpoll dubh torann “sliseanna” ar leith a tharlaíonn in dhá raon minicíochta uilíoch. Tá impleachtaí suntasacha ag an gcinneadh seo dár dtuiscint ar phoill dhubha agus ar a bhfoirmiú.

D’oscail tonnta imtharraingteach, a braitheadh ​​den chéad uair in 2015, réimse nua réalteolaíochta agus ghnóthaigh siad Duais Nobel san Fhisic in 2017. Gintear na tonnta seo de bharr imeachtaí cataclysmic, amhail imbhualadh agus cumasc na bpoll dubh. Trí anailís a dhéanamh ar dhul chun cinn minicíochta an chomhartha chirp a astaítear le linn cumaisc phoill dhubh, is féidir le heolaithe “mais chirp” a ríomh, léiriú ar mhais chomhcheangailte na bpoll dubh cumaiscthe.

Ba é tuairim na dtoimhdí roimhe seo go bhféadfaí poill dhubha d’aon mhais a chumasc. Mar sin féin, tugann na samhlacha a d'fhorbair foireann HITS le fios go bhfuil maiseanna caighdeánacha ag roinnt poill dhubh a fhágann go bhfuil chirps uilíoch. Ní hamháin go gcuireann láithreacht maiseanna chirp uilíocha solas ar fhoirmiú na bpoll dubh ach tugann sé léargas freisin ar ollnóvae, fisic núicléach agus réalt, agus tomhais ar leathnú luathaithe na cruinne.

Tá ról ríthábhachtach ag stripping clúdach na réaltaí i gcórais dhénártha i bhfoirmiú poill dhubh. Bíonn iarmhairtí suntasacha ag an bpróiseas seo, a tharlaíonn nuair a mhalartaíonn réaltaí mais lena réalta compánach, ar éabhlóid na réaltaí seo. Is mó an seans go bpléascfaidh réaltaí a ndéantar clúdach clúdach orthu in ollnóva, agus taispeánann na poill dhubha a bhíonn mar thoradh air sin maiseanna uilíocha mar atá tuartha ag na insamhaltaí a rinne foireann HITS.

Nochtann breathnuithe ar phoill dhubha a chumasc gnéithe intriantacha ina ndáileadh mais chirp. Is cosúil go bhfuil bearna sa dáileadh, chomh maith le buaiceanna ag thart ar 8 agus 14 mais gréine, a ailíniú leis an chirps uilíoch atá tuartha ag an bhfoireann HITS. Soláthraíonn na gnéithe seo léargais luachmhara ar fhoirmiú poill dhubh.

Ina theannta sin, taispeánann an staidéar go bhfuil poill dhubha ann le maiseanna i bhfad níos mó, rud a thugann le tuiscint nach bhfuil an mhais chéanna ag gach poll dubh sa chruinne agus atá le fáil inár réaltra féin ar Bhealach na Bó Finne. Is féidir an neamhréireacht seo a chur i leith na ndifríochtaí i gcomhdhéanamh ceimiceach na réalta as a dtagann na poill dhubha seo.

Nuair a aimsítear maiseanna uilíocha chirp tá féidearthachtaí spreagúla le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta a dhéanamh ar phoill dhubha agus a n-airíonna. De réir mar a dhéantar níos mó breathnuithe, tá súil ag eolaithe tuiscint níos doimhne a fháil ar fhoirmiú agus ar éabhlóid na n-eintiteas enigmatach Cosmaí seo.

