Faigheann na heolaithe amach ardleibhéil Héiliam i Lava Artach, ag moladh go bhfuil Croílár an Domhain ag sceitheadh

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag eolaithe a d'fhéadfadh leid a thabhairt ar sceitheadh ​​i gcroílár an Domhain. Fuarthas leibhéil arda héiliam-3 (³He), ar iseatóp neamhchoitianta é, i sreafaí laibhe 62 milliún bliain d'aois ar Oileán Baffin san oileánra Artach. Tugann an toradh seo dúshlán don chreideamh go bhfuil croí an Domhain, liathróid ollmhór iarainn leáite i lár an phláinéid, cuimsithe agus scoite amach.

Go hiondúil, ³Tagann sé a fhaightear i gcarraigeacha ó ábhar a bombardaíodh ag an ghrian le linn na céimeanna tosaigh de bheith ar an phláinéid. Ós rud é nach dtáirgeann an Domhan mórán ³He agus a bheag nó a éalaíonn isteach sa spás de bharr radaíocht na gréine, is rud neamhghnách é leibhéil arda den iseatóp seo a fháil amach i gcarraigeacha inniu. Rianaíodh an chuid is mó de na carraigeacha saibhir ³He siar go maintlín an Domhain.

Tá na leibhéil ³He a aimsíodh i gcarraigeacha olivine lava na nOileáin Bábháin i bhfad níos airde ná mar a chreid na heolaithe ab fhéidir. Cailleann maintlín an Domhain, a scaoileann laibhe de shíor agus a ionsúnn codanna den screamh, cuid den ³He a chaomhnaíodh ar dtús le himeacht ama. Mar sin féin, má sháraíonn an méid ³He i gcarraig teorainn áirithe, tugann sé le tuiscint go dtagann an héiliam ó fhoinse eile.

Tugann an fionnachtain seo taighdeoirí chun machnamh a dhéanamh ar fhéidearthacht an héiliam a thagann ó chroílár an Domhain. Tugann sé seo dúshlán don tuiscint roimhe seo go bhfuil sraitheanna lárnacha agus seachtracha an phláinéid, lena n-áirítear an maintlín agus an screamh, cobhsaí go ceimiceach agus nach n-aistríonn siad ábhar eatarthu. Má tá an toradh seo fíor, tugann sé le tuiscint go bhfuil taobh istigh domhain ár bplainéad níos dinimiciúla ná mar a ceapadh roimhe seo, le heilimintí ag gluaiseacht idir croí-chodanna miotalacha agus codanna carraigeacha an Domhain.

Tá imscrúduithe breise ar siúl anois chun a fháil amach an éalaíonn eilimintí eile seachas héiliam ó chroílár an Domhain agus conas agus cathain a aistríonn na heilimintí seo isteach i gcomhpháirteanna creagach an phláinéid. Léiríonn an staidéar ceannródaíoch seo nádúr casta agus dinimiciúil ár bplainéad agus tá an cumas ann athbhreithniú a dhéanamh ar ár dtuiscint ar a phróisis inmheánacha.

Foinsí:

– Dúlra (30 Lúnasa, 2021)