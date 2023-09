Leictreoin ardfhuinnimh ón Domhan atá Nasctha le Foirmiú Uisce ar an nGealach

Nochtadh staidéar le déanaí faoi stiúir taighdeoir pláinéadach ó Ollscoil Hawai'i i Manoa fionnachtain úrnua faoi bhunús uisce ar an nGealach. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil ról suntasach ag leictreoin fuinniúla i leathán plasma an Domhain sna próisis chreimthe ar dhromchla an Ghealach, rud a d'fhéadfadh cur le cruthú uisce. Foilsíodh a gcuid torthaí san iris Nature Astronomy.

Tá tiúchan agus dáileadh uisce ar an nGealach ríthábhachtach chun a foirmiú agus a forbairt a thuiscint. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an fionnachtain seo solas a chur ar bhunús an oighir uisce a fhaightear i réigiúin atá scáthaithe go buan ar an nGealach.

Cosnaíonn réimse maighnéadach an Domhain, ar a dtugtar an maighnéadsféar, ár bplainéad ó aimsir spáis agus ó radaíocht dhochrach ón nGrian. Cruthaíonn an idirghníomhaíocht idir an ghrianghaoth agus an maighnéadsféar eireaball maighnéadach fadaithe ar a dtugtar an leathán plasma, ina bhfuil leictreoin agus iain ardfhuinnimh. Is féidir leis na cáithníní seo teacht ón Domhan agus ón ngrianghaoth araon.

Dhírigh staidéir roimhe seo ar thionchar na n-ian ardfhuinnimh ón ngrianghaoth ar shíonchaitheamh spáis na gcorp neamhaí mar an Ghealach. Léiríonn an taighde nua seo, áfach, ról na leictreon fuinniúla ón Domhan sna próisis chreimthe ar dhromchla na gealaí. Rinne na taighdeoirí anailís ar shonraí cianbhraite a fuarthas ó ionstraim Mapaí Mianreolaíochta na Gealaí le linn misean Chandrayaan-1 na hIndia chun staidéar a dhéanamh ar athruithe ar fhoirmiú uisce de réir mar a ghluais an Ghealach trí maighnéadtail an Domhain.

Is ionadh é, léirigh na breathnuithe go raibh foirmiú uisce i maighnéadtail an Domhain cosúil leis nuair a bhí an Ghealach lasmuigh den magnetotail, áit a bhfuil sé bombarded le gaoth na gréine. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh próisis fhoirmithe breise a bheith ann nó foinsí nua uisce nach mbaineann go díreach leis an ngrianghaoth. tuairimíonn na taighdeoirí go bhféadfadh radaíocht ó leictreoin ardfhuinnimh a bheith freagrach as na héifeachtaí seo.

Ní thuigtear go hiomlán fós an nasc idir an Domhan agus an Ghealach i dtéarmaí foirmiú uisce agus éabhlóid dromchla. Beidh gá le tuilleadh taighde, lena n-áirítear misin gealaí faoi chlár Artemis NASA, chun monatóireacht a dhéanamh ar thimpeallacht plasma agus láithreacht uisce ar dhromchla polar na gealaí le linn céimeanna éagsúla de thuras na gealaí trí mhaighnéadota an Domhain.

Foinsí:

– Ollscoil Haváí ag Manoa, Réalteolaíocht an Dúlra