Dearcadh Nua ar Fhoirmiú screamh an Domhain

Thug staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ag Penn State dúshlán don teoiric atá i réim maidir le foirmiú screamh an Domhain. In ionad an chreidimh a nglactar leis go coitianta gur tháinig an screamh le chéile go tapa thart ar 3 billiún bliain ó shin agus gur mhoilligh sé ansin, tugann an staidéar le fios gur lean an screamh ag forbairt de réir a chéile thar na billiúin bliain i gcomhthráth leis an gciseal maintlín faoina bhun. Ní hamháin go bhfuil impleachtaí ag an bhfionnachtain nua seo dár dtuiscint ar ár bplainéad féin ach tugann sé léargas freisin ar fhoirmiú corpán neamhaí eile.

Léiríonn an teoiric atá ann faoi láthair gur pláinéad le clúdach stagnant a bhí sa Domhan gan aon ghníomhaíocht teicteonach go dtí gur athraigh go tobann go plátaí teicteonacha 3 billiún bliain ó shin. Mar sin féin, cuireann staidéar Penn State atá á stiúradh ag an Ollamh Cúnta sna Geo-eolaíochtaí, Jesse Reimink, an nóisean seo chun cinn. Léiríonn an taighde gur próiseas leanúnach a bhí in éabhlóid na screamh in ionad athrú tobann.

Tugann an fionnachtain seo rúndiamhair bhunúsach faoinár bplainéad chun solais. Trí dhúshlán a thabhairt d’amlíne thraidisiúnta fhoirmiú na screamh, d’fhéadfadh go mbeadh taighdeoirí in ann tuilleadh eolais a fháil faoi stair gheolaíoch an Domhain agus tuiscint níos doimhne a fháil ar a phróisis chasta.

Ina theannta sin, cuireann an staidéar seo léargais luachmhara ar fáil freisin ar conas a d’fhéadfadh pláinéid eile teacht chun cinn. Trí staidéar a dhéanamh ar éabhlóid de réir a chéile screamh an Domhain, is féidir le heolaithe comparáidí a dhéanamh agus tátail a dhéanamh maidir le foirmiú comhlachtaí neamhaí eile inár gcóras gréine agus níos faide i gcéin.

Tríd is tríd, is céim shuntasach chun cinn é an staidéar seo inár dtuiscint ar screamh an Domhain agus ar a fhoirmiú. Trí na teoiricí atá ann faoi láthair a cheistiú agus fianaise an-láidir a chur i láthair, thug na taighdeoirí ag Penn State dúshlán ár dtuairimí réamhcheaptha agus réitigh siad an bealach le haghaidh tuilleadh iniúchta i réimse na ngeo-eolaíochtaí.

Foinsí:

– Staidéar a rinne taighdeoirí ag Penn State (Litreacha Peirspictíochtaí Geocheimiceacha)