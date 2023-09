Urlár an tSean-Aigéin Fillte Timpeall Croílár an Domhain Nochtadh i Léarscáil Nua Ardtaifigh

Nocht staidéar a rinneadh le déanaí fionnachtain úrnua faoi Leathsféar Theas an Domhain: sraith tanaí ach dlúth d’urlár an aigéin ársa ag clúdach an chroíláir. Tá an ghné seo nach raibh ar eolas roimhe seo ann thart ar 2,900 ciliméadar (1,800 míle) faoin dromchla, ag teorainn an chroí-mhaintlín (CMB). Tá geolaithe ag brath le fada ar imscrúduithe seismeacha chun léargais a fháil ar struchtúr inmheánach ár bplainéad, agus léirigh an taighde nua seo go bhfuil castacht istigh an Domhain i bhfad níos mó ná mar a chreidtear roimhe seo.

Bhain an staidéar, a rinne an geolaí Samantha Hansen ó Ollscoil Alabama agus a comhghleacaithe, úsáid as tonnta seismeacha ó creathanna talún sa leathsféar theas chun struchtúr ULVZ (criosanna treoluas ultra-íseal) feadh an CMB a iniúchadh. Trí anailís a dhéanamh ar ghluaiseacht agus ar idirghníomhaíocht na dtonnta seismeacha seo, bhí na taighdeoirí in ann comhdhéanamh an ábhair faoi dhromchla an Domhain a mhapáil. Creidtear gur screamh aigéanach iad na ULVZanna, áit a ngluaiseann na tonnta fuaime níos moille, thar na milliúin bliain.

Molann ionsamhlúcháin a cuireadh i láthair sa staidéar go bhféadfadh sé gur aistrigh sruthanna comhiompair an t-urlár aigéin ársa go dtí an suíomh atá ann faoi láthair, in ainneoin nach bhfuil sé gar do chriosanna fodhuchtaithe aitheanta ar an dromchla. Cé nár cuireadh as an áireamh mínithe eile go hiomlán, is cosúil gurb í hipitéis ghrinneall na farraige an míniú is sochreidte do na ULVZanna faoi láthair. Tugann na taighdeoirí le fios freisin go bhféadfadh an screamh aigéin ársa timfhilleadh ar an gcroí iomlán, cé go bhfuil sé deacair a dhearbhú mar gheall ar a tanaí.

Tá impleachtaí na fionnachtana seo suntasach do réimsí éagsúla staidéir. Tá sé ríthábhachtach tuiscint a fháil ar intricacies chomhdhéanamh an Domhain chun feiniméin cosúil le brúchtaí bolcánacha agus na luaineachtaí i réimse maighnéadach an phláinéid, a chosnaíonn sinn ó radaíocht na gréine sa spás, a fhiosrú. Ina theannta sin, cuireann nochtadh an chaoi a n-éalaíonn teas ón gcroílár suas isteach sa maintlín léargas luachmhar ar phróisis iomlána an Domhain.

Léiríonn an léarscáil ardtaifigh seo de gheolaíocht fholaithe an Domhain na naisc dhomhain idir struchtúir éadomhain agus dhomhain an Domhain agus cuireann sé solas ar na meicníochtaí casta atá ag tiomáint ár bplainéad. De réir mar a leanann suirbhéanna seismeacha ar aghaidh sa todhchaí, nochtfar sonraí breise agus tuiscint níos cuimsithí ar intí an Domhain.

Foinsí:

– Dul chun cinn san Eolaíocht