Fágann Coirpíní Roicéid Dóite agus Satailítí Síniú Cáithníní Miotail in Atmaisféar an Domhain

Fuair ​​​​staidéar le déanaí amach go bhfuil cáithníní miotail scaipthe ó chomhlachtaí roicéad dóite agus satailítí in atmaisféar an Domhain, fadhb nach n-éireoidh ach amháin leis an méadú ar sheoltaí spáis tráchtála agus réaltbhuíonta satailíte. Mar gheall ar an méadú ar líon na satailítí atá i bhfithis, go háirithe mar gheall ar chuideachtaí príobháideacha ar nós SpaceX ag tógáil réaltbhuíonta móra de shatailítí cumarsáide, tá carnadh suntasach de phíosaí beaga bídeacha miotail san atmaisféar.

Leagann príomhúdar an staidéir, Daniel Murphy ó Shaotharlann Eolaíochtaí Ceimiceacha an Riaracháin Aigéanach agus Atmaisféir Náisiúnta, béim ar an ngá atá le tuiscint a fháil ar impleachtaí féideartha na gcáithníní miotail seo ar an gcomhshaol agus ar shláinte an duine de réir mar a leathnaíonn an tionscal spáseitilt go tapa. Cé nach bhfuil aon fhianaise ann faoi láthair a thugann le tuiscint go bhfuil tionchar díreach aige ar dhaoine, is iad na héifeachtaí féideartha ar atmaisféar an Domhain, go háirithe sa strataisféar, is cúis imní.

Ceann de na hábhair imní is ea an athraíonn láithreacht miotail sa strataisféar a chuid airíonna agus an bhféadfadh tionchar a bheith aige ar an gciseal ózóin agus ar phróisis eile. Fuair ​​​​na taighdeoirí miotail cosúil le niobium, copar, litiam, agus alúmanam san atmaisféar, is dócha a tháinig ó roicéad dóite agus iarsmaí satailíte. Baineadh úsáid as eitleán taighde NASA atá feistithe go speisialta le hionstraim speictriméadar a rinne anailís ar eilimintí an atmaisféir a rinneadh an fionnachtain seo.

Faightear an chuid is mó de na miotail os cionn réigiúin pholacha an Domhain, cé gur aimsíodh rianta níos gaire don mheánchiorcal. Tugann an staidéar faoi deara, cé gur féidir le meteors miotail a thaisceadh san atmaisféar freisin, go bhfuil an mais-difríocht idir roicéid agus satailítí i gcomparáid le meteors. Scaoiltear na céadta tonna miotail trí dhíscaoileadh roicéad agus satailíte, ach ní chuireann meteors ach micreagraim.

Níl an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na cáithníní miotail seo ar éiceachóras an Domhain soiléir go fóill. Mar sin féin, leagann an staidéar béim ar an easpa taighde roimhe seo sa réimse seo, ag cur béime ar a thábhachtaí atá sé staidéar a dhéanamh ar na héifeachtaí fadtéarmacha agus na hiarmhairtí domhanda féideartha. Tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo níos luaithe seachas níos déanaí chun tuiscint a fháil ar na himpleachtaí a bheidh ag fás tapa thionscal na heitilte spáis ar ár dtimpeallacht agus ar an bpláinéad ina iomláine.

