An Gliese Exoplanet Oddball Ultra-Dlúth 367 b

Tá fionnachtain eisphláinéid tar éis ár dtuiscint ar na cruinne a dhoimhniú agus thug sé dúshlán ár dteoiricí reatha faoi fhoirmiú na bpláinéad. I measc na heisephláinéid iomadúla atá catalógaithe, seasann Gliese 367 b, ar a dtugtar Tahay freisin, amach mar oddball. Tá sé rangaithe mar phláinéid Ultrashort Period (USP) mar gheall ar a thréimhse fithiseach thar a bheith gearr de ach 7.7 uair an chloig. Is é an rud a chuireann Gliese 367 b níos suimiúla fós ná a chomhdhéanamh ultra-dlúth, le dlús beagnach dhá uair níos airde ná an Domhain.

Déanann Elisa Goffo, príomhúdar staidéir a rinneadh in Ollscoil Torino, Gliese 367 b a chur i gcomparáid le pláinéad atá cosúil leis an Domhan agus a maintlín carraigeach bainte uaidh. Tugann sé seo le fios go bhfuil an phláinéid comhdhéanta go príomha d'iarann. Déanann an taighde, dar teideal “Cuideachta don Fho-Dhomhain Ultra-Arddlúis, Tréimhse Ghiorra Fo-Dhomhain GJ 367 b: Dhá Phláinéad Breise Ísealmhaise a Fhionnadh ag 11.5 agus 34 Lá,” ní hamháin scagadh ar mhais Gliese 367 b agus ga ach léiríonn sé freisin láithreacht dhá pláinéid deirfiúracha.

Rinneadh fionnachtain Gliese 367 b agus úsáid á baint as sonraí ó Shatailít Shuirbhé Idirthurais Eisphláinéid (TSES) in 2021. Mar sin féin, bhain an staidéar le déanaí úsáid as an speictreagraf Cuardach Pláinéid Ard-Cruinneas Gathach (HARPS) ag an bhFaireachlann Eorpach Theas chun tomhais níos cruinne a fháil. . Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil ga de 367 faoin gcéad de thalamh an Domhain ag Gliese 70 b agus mais de 63 faoin gcéad de thalamh an Domhain, rud a fhágann go bhfuil sé dhá uair chomh dlúth lenár bplainéad.

Tugann dlús neamhghnách Gliese 367 b le fios gur dócha go bhfuil sé mar chroílár phláinéid a bhí níos mó ná riamh, tar éis dó a maintlín creagach a chailleadh trí imeacht tubaisteach nó imbhuailtí le prótaplanets eile le linn a fhoirmithe. Féidearthacht eile is ea go bhfuil Gliese 367 b ina iarsma d'fhathach gáis a chuaigh ar imirce gar dá réalta, rud a fhágann gur baineadh amach a atmaisféar.

Nocht an staidéar freisin go bhfuil dhá pláinéid bhreise sa chóras, Gliese 367 c agus d, a thacaíonn a thuilleadh leis an smaoineamh go bhfuil pláinéid Tréimhse Ultraghairid le fáil go minic i gcórais le pláinéid iolracha. Tá maiseanna níos ísle ag na pláinéid chompánacha seo, cé go bhfithis iad gar don réalta cosúil le Gliese 367 b. Soláthraíonn láithreacht na pláinéid deartháireacha nó deirfiúracha leideanna tábhachtacha chun tuiscint a fháil ar phróiseas foirmithe Gliese 367 b.

Cuireann an taighde a dhéanann Goffo agus a comhghleacaithe lenár n-eolas ar eisphláinéid agus ar an raon éagsúil cumadóireachta pláinéadacha atá le fáil sa chruinne. Tá impleachtaí ag torthaí an staidéir seo dár dtuiscint ar fhoirmiú pláinéadach agus ar na cásanna foirmithe féideartha as a dtáinig an pláinéad corrdhath ultra-dlúth Gliese 367 b.

Foinsí:

– “Cuideachta don Fho-Dhomhain Ultra-Ard-Dlúis, Tréimhse Ultra-ghearr GJ 367 b: Dhá Phláinéad Ísealmhais Bhreise a Fhionnadh ag 11.5 agus 34 Lá.”

– Elisa Goffo, Ollscoil Torino