Breathnaigh ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta agus Déan Iniúchadh ar Spéir na Oíche

Má tá tú ag ardú go luath nó má tá tú ar an mbóthar go luath Dé Sathairn seo, tóg nóiméad le breathnú suas ar an spéir thiar theas thart ar 6:15am. Feicfidh tú cuma gheal ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) agus é ag dul trasna na spéire. I díreach os cionn trí nóiméad, beidh sé ag dreapadh beagnach lastuas roimh íslitheach i dtreo na spéire thoir agus fading amach.

Beidh an radharc áirithe seo ar an ISS thar a bheith geal, rud a fhágann gurb é an rud is suntasaí sa spéir é. Mar sin féin, agus í ag druidim leis an léaslíne thoir, beidh Véineas, ár gcomhphláinéad, thar a bheith soiléir. Éiríonn Véineas go luath agus lasann sé go geal sula dtarlaíonn an ghrian. Coinnigh súil air agus seans go bhfeicfidh tú fiú tar éis éirí na gréine. Déanta na fírinne, is iad Véineas agus an ghealach an t-aon réad neamhaí rialta atá le feiceáil le linn uaireanta solas an lae.

Ag labhairt di ar an ghealach, ar an 24ú beidh sé suite in aice leis an phláinéid Satarn. Agus an ghealach ina staid ghéar, timpeall trí cheathrú lán, beidh sí ar a bealach chun bheith lán faoin 29ú lá.

Tá an t-am seo foirfe chun breathnú ar dhá cheann de na réaltraí dwarf is gaire dúinn. Ar oíche shoiléir i lár na míosa, ceann chuig suíomh dorcha agus tabhair cúig nóiméad do do shúile a choigeartú. Gan aon chur isteach ón ngealach, beidh tú in ann na scamaill bheaga agus mhóra Mhagelanacha sa spéir theas a fheiceáil. Tá an scamall beag Magellanach (SMC) díreach siar ó dheas ón réalta gheal Achernar, le feiceáil mar bhraisle beag solais. In ainneoin a chuma neamhshuntasach, téann sé thar 18,000 solasbhliain i ndáiríre agus tá na céadta milliún réalta ann.

Tá an scamall mór Magellanic (LMC) suite díreach os cionn na réalta Canopus, in aice leis an léaslíne theas. Tá sé níos mó agus níos gaire dúinn araon ná a mhacasamhail níos lú, a chuimsíonn thart ar 32,000 solasbhliain agus a chuimsíonn timpeall 20 billiún réalta. Táthar ag tuar freisin go gcónascfaidh an LMC lenár réaltra Bealach na Bó Finne i gceann thart ar 2.4 billiún bliain.

Mar sin an chéad uair eile a bheidh tú suas go luath nó tú féin in áit dorcha, tóg nóiméad chun iontais spéir na hoíche a léirthuiscint. Breathnaigh ar an ISS, rianaigh Véineas, agus fiosraigh áilleacht na scamaill Magellanacha agus ár réaltra féin ar Bhealach na Bó Finne.

Foinsí:

– Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS): https://www.nasa.gov/