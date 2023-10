Méaduithe ar an Méid deannaigh san Aer, Iarrann na NA le haghaidh Breis Taighde ar Stoirmeacha Gainimh agus Athrú Aeráide

Thuairiscigh na Náisiúin Aontaithe méadú ar an méid deannaigh in aer an domhain in 2022. Tá an t-ardú seo curtha i leith astuithe méadaithe ó réigiúin éagsúla lena n-áirítear iarthar-lár na hAfraice, Leithinis na hAraibe, Ardchlár na hIaráine, agus iarthuaisceart na Síne. D'iarr an Eagraíocht Mheitéareolaíochta Dhomhanda (WMO) de chuid na NA go ndéanfaí tuilleadh taighde ar conas is féidir le hathrú aeráide láithreacha stoirmeacha gainimh a dhéanamh níos measa.

De réir Feasachán Dust Aeriompartha an WMO, cuireann gníomhaíochtaí daonna ar nós teochtaí níos airde, triomach, galú níos airde, agus droch-bhainistíocht talún le tarlú stoirmeacha gainimh agus deannaigh. Laghdaíonn na gníomhaíochtaí seo taise ithreach, rud a chruthaíonn coinníollacha fabhracha chun stoirmeacha gainimh agus deannaigh a fhoirmiú.

Scrúdaíonn tuarascáil bhliantúil WMO minicíocht agus guaiseacha stoirmeacha deannaigh agus a dtionchar ar an tsochaí. Léiríonn sé gur sháraigh meánmhéid domhanda na meántiúchana dromchla deannaigh bliantúil i 2022 beagán níos airde ná 2021. An bhliain seo caite, b'ionann an figiúr 13.8 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach, agus i 2021, bhí sé 13.5 microgram in aghaidh an mhéadair ciúbach.

Aibhsítear sa tuarascáil go dtéann thart ar 2,000 milliún tonna deannaigh isteach san atmaisféar gach bliain, rud a chuireann isteach ar cháilíocht an aeir agus a dhorchaíonn na spéartha i réigiúin na mílte ciliméadar ar shiúl. Bíonn tionchair shuntasacha ag na stoirmeacha deannaigh seo ar gheilleagair, ar éiceachórais, ar an aimsir agus ar an aeráid. Cé gur rud nádúrtha é roinnt deannaigh, tá cuid shuntasach de bharr drochbhainistíocht uisce agus talún.

Go háirithe, sonraíodh an feasachán trí mhórtheagmhas in 2022. I mí an Mhárta, tharla ráig deannaigh eisceachtúil ó thuaisceart na hAfraice ar fud na Spáinne agus na Portaingéile, le buaicluachanna in aghaidh na huaire níos mó ná 3,500 microgram in aghaidh an mhéadair chiúbaigh, rud a sháraigh teorainn laethúil an Aontais Eorpaigh de 50 microgram. I mí na Bealtaine, tharla stoirmeacha móra deannaigh sa Mheánoirthear agus in oirthear na Stát Aontaithe, rud a chuir isteach ar infheictheacht agus ar thailte talmhaíochta.

Leagann príomhfheidhmeannach WMO Petteri Taalas béim ar an drochthionchar a bhíonn ag stoirmeacha gainimh agus deannaigh ar shláinte, iompar, agus talmhaíocht, ag cur béime ar an ngá atá le tuilleadh taighde ar an ngaol idir stoirmeacha deannaigh agus athrú aeráide, nach bhfuil aon taiscéalaithe fós déanta air. Iarrann an WMO go gcuirfí i bhfeidhm córais luathrabhaidh maidir le tubaistí aimsire ar fud an domhain agus go ndéanfaí comhtháthú ar scileanna réamhaisnéise stoirme deannaigh agus seirbhísí rabhaidh chun tionchair an athraithe aeráide atá ag dul in olcas a mhaolú.

