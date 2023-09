Daonra Dugong ag Laghdú ar an Mhórsceir Bhacainneach, Fionnachtana an Staidéir

De réir staidéir a rinne taighdeoirí in Ollscoil James Cook, tá laghdú suntasach tagtha ar dhaonra dugong feadh stráice 1200km den Mhórsceir Bhacainneach le beagnach dhá scór bliain. Tá na taighdeoirí i mbun suirbhéanna ón aer ar na speicis leochaileacha gach cúig bliana ó na 1980í, agus na sonraí is déanaí a dhearbhaíonn laghdú fadtéarmach sa daonra. Tá caillteanais bhliantúla na dugongs, ar a dtugtar freisin bó féar-innilt na farraige, measta ag 2.3 faoin gcéad in aghaidh na bliana ó 2005. Meastar anois nach bhfuil ach 2124 dugongs sa limistéar difear, rud a léiríonn thart ar leath an fad. den Mhórsceir Bhacainneach.

Is cúis imní é an laghdú ar dhaonraí dugong mar go bhfuil tailte beathaithe an Great Barrier Reef liostaithe mar cheann dá luachanna Oidhreachta Domhanda. Thug na taighdeoirí faoi deara laghdú ar an líon iomlán dugong, agus ba é an chuid theas den Mhórsceir Bhacainneach an limistéar ba mhó a ndeachaigh i bhfeidhm air. Cuireann an easpa radharcanna ar laonna agus ar phéirí laonna máthair-lao níos mó eagla. Tharraing an staidéar aird freisin ar laghdú suntasach ar dhaonra Chuan Hervey, a d’fhéadfadh a bheith faoi thionchar tuilte tromchúiseacha a d’fhág gur cailleadh féarach, foinse ríthábhachtach bia do thochonganna.

D'iarr Cumann Caomhnaithe Muirí na hAstráile ar rialtais beart a dhéanamh láithreach chun teorainn a chur leis an mbagairt a bhaineann le eangacha geolbhaigh do dhugongs. Cé go bhfuil ceadúnais gillnet á gcéimniú amach ar an sceir, ní bheidh sé go dtí lár 2027 sula gcuirfear deireadh leo go hiomlán. Molann an cumann cosc ​​láithreach ar úsáid gillnet i limistéir chosanta dugong, áit a bhfaightear an dlús is airde dugongs. Tá maoiniú breise curtha ar fáil ag an rialtas feidearálach le haghaidh tuilleadh taighde i gCuan Hervey chun monatóireacht a dhéanamh ar dhaonraí dugong.

Leagann an staidéar seo béim ar an bpráinn a bhaineann le dul i ngleic le bagairtí ar thochadáin agus le gnáthóga féaraigh a chaomhnú, go háirithe iad siúd in uiscí níos doimhne. Leagann sé béim freisin ar an ngá atá le bearta caomhnaithe éifeachtacha chun a chinntiú go mairfidh an speiceas leochaileach seo ar feadh an Mhórsceir Bhacainneach go fadtéarmach.

Foinsí:

– Taighdeoirí Ollscoil James Cook

– Cumann Caomhnaithe Mara na hAstráile

– Aire Comhshaoil ​​Chónaidhme Tanya Plibersek

– Gníomhaireacht nuachta AAP