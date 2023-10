Spectra Tarchuir GJ 1132 b: Léargais Nua ó Bhreathnuithe JWST

Dhírigh an cuardach ar atmaisféir pláinéad creagach le Teileascóp Spáis James Webb (JWST) go príomha ar na pláinéid atá ag aistriú M abhaic. Tairgeann na pláinéid seo cóimheasa fabhracha idir na pláinéid agus na réalta, rud a chuireann le braite gnéithe an atmaisféir. Mar sin féin, mar gheall ar neart comhartha comhchosúil na ngnéithe atmaisféaracha agus feidhmíocht aon-thurais JWST, tá gá le tuairimí iolracha chun aon thorthaí a dhearbhú.

I staidéar le déanaí, cuireann taighdeoirí dhá bhreathnóireacht idirthurais ar an bpláinéad creagach GJ 1132 b i láthair ag baint úsáide as ionstraim JWST NIRSpec G395H. Ag clúdach raon tonnfhad 2.8-5.2 μm, bhí sé mar aidhm ag na breathnuithe seo solas a chaitheamh ar chomhdhéanamh atmaisféarach an phláinéid. Bhí torthaí neamhchinntitheacha ag baint le breathnuithe roimhe seo le hionstraim WFC3 an Teileascóp Spáis Hubble, agus fianaise chodarsnachta ar atmaisféar nó ar speictream gan ghné.

Léirigh sonraí JWST difríochtaí suntasacha idir an dá chuairt. Le linn idirthurais amháin, bhí an speictream comhsheasmhach le hatmaisféar a raibh ceannas air ag H2O, le rianta CH4 agus N2O. De rogha air sin, d’fhéadfaí an comhartha a chur i leith éilliú réchúiseach ó spotaí réalta neamh-ocraithe. Ar an láimh eile, bhí an chuma ar an speictream a fuarthas le linn an dara hidirthuras gan ghné. Níor thacaigh ceachtar den dá chuairt le láithreacht HCN a tuairiscíodh roimhe seo in atmaisféar GJ 1132 b. Ní féidir na difríochtaí a breathnaíodh idir na cuairteanna a mhíniú trí inathraitheacht an atmaisféir nó trí éifeachtaí uirlise.

Rud atá tábhachtach, rinne na taighdeoirí anailís freisin ar speictream réaltach lasmuigh den iompar agus níor aimsíodh aon fhianaise go raibh athrú ar neamhchineálacht réalt idir na cuairteanna, nach raibh scartha ach le 8 lá. Ina theannta sin, níor aithníodh aon difríochtaí suntasacha in éifeachtaí córasacha uirlise. Is é an míniú is sochreidte ar na neamhréireachtaí a breathnaíodh ná torann randamach a dhéanann difear don anailís sonraí.

Soláthraíonn na breathnuithe nua seo léargais luachmhara ar speictream tarchuir GJ 1132 b agus leagann siad béim ar na dúshláin a bhaineann le hatmaisféar eisphláinéid carraigeacha a bhrath agus a shaintréithe. Leanfaidh staidéir bhreise le JWST agus le réadlanna eile amach anseo ag cur lenár dtuiscint ar na hatmaisféar éagsúil atá sa daonra eisphláinéad.

