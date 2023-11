Aimsíonn Spásárthach Lucy NASA Córas Dénártha in Asteroid Dinkinesh

Rinne spásárthach Lucy NASA fionnachtain spreagúil le déanaí agus í ag eitilt ar an astaróideach Dinkinesh. Tá sé tugtha le fios ag córas íomháithe an spásárthaigh nach astaróideach amháin é Dinkinesh, ach córas dénártha ina bhfuil dhá astaróid ag fithisiú a chéile.

Deimhníonn na chéad íomhánna ar ais ag Lucy gur péire dénártha go deimhin é Dinkinesh. Thug an fionnachtain seo léargais luachmhara ar nádúr na n-astaróidigh bheaga agus ar a n-iompraíocht sa spás. Meastar go bhfuil an astaróideach is mó sa chóras thart ar 0.5 míle ar leithead, agus tá an ceann is lú thart ar 0.15 míle i méid.

Bhí an teagmháil seo le Dinkinesh ina thástáil ar chumas rianaithe Lucy agus ar a córas rianaithe teirminéil. D’éirigh leis an spásárthach an péire dénártha astaróideach a rianú agus iad ag eitilt anuas ar luas 10,000 msu. Rinne an córas rianaithe críochfoirt rianú uathrialach ar na hasteroids, rud a léirigh a éifeachtúlacht i gcásanna taiscéalaíochta spáis fíor-ama.

Tá an pobal eolaíochta thar a bheith sásta leis an tsraith íomhánna a ghlac Lucy le linn na teagmhála seo. Déanfar anailís mhionsonraithe ar na sonraí a bhailíonn an spásárthach chun léargas breise a fháil ar chomhdhéanamh agus ar iompar na n-astaróidigh. Tugann an córas dénártha i Dinkinesh deis suimiúil le haghaidh staidéir chomparáideacha le córais dhénártha eile, mar an dénártha astaróideach in aice leis an Domhan Didymos agus Dimorphos a breathnaíodh ag misean DART.

Leanfaidh foireann Lucy ag déanamh staidéir ar na sonraí a bhailítear le linn na teagmhála seo agus ag ullmhú do mhisin amach anseo. In 2025, beidh Lucy ag breathnú go dlúth ar astaróideach príomhchreasa eile ar a dtugtar Donaldjohanson. Feabhsóidh sé seo ár dtuiscint ar asteroids a thuilleadh agus réiteoidh sé an bealach do phríomhchuspóir an mhisin - iniúchadh a dhéanamh ar asteroids Iúpatar Trojan ag tosú in 2027.

Osclaíonn an fionnachtain seo toisí nua inár dtuiscint ar asteroids agus a bhfoirmíochtaí. Leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le taiscéalaíocht agus taighde leanúnach chun rúndiamhra ár gcóras gréine agus níos faide i gcéin a scaoileadh.

CC

Cad is córas dénártha i gcomhthéacs asteroids?

Tagraíonn córas dénártha i gcomhthéacs asteroids do láithreacht dhá astaróidigh orbiting a chéile. Tá na hastaróidigh seo ceangailte go himtharraingteach agus léiríonn siad gaol uathúil ina ngluaiseacht agus ina ndinimic.

Cad é córas rianaithe teirminéil Lucy?

Teicneolaíocht is ea córas rianaithe teirminéil Lucy ar bord an spásárthaigh a ligeann di astaróideach a rianú go huathrialach agus é ag dul thar luas ard. Tá an córas seo ríthábhachtach chun íomhánna agus sonraí mionsonraithe a ghabháil le linn teagmhálacha dlúth le asteroids.

Cad iad príomhchuspóirí mhisean Lucy NASA?

Is iad príomhchuspóirí misean Lucy NASA iniúchadh a dhéanamh ar asteroids Iúpatar Trojan, ar grúpa asteroids iad a roinneann fithis Iúpatar timpeall na gréine. Trí staidéar a dhéanamh ar na hasteroids seo, tá súil ag eolaithe léargais a fháil ar fhoirmiú luath an chórais gréine agus ar dhinimic thionchar imtharraingteach Iúpatar.

Cad iad na asteroids eile a dtiocfaidh Lucy orthu amach anseo?

Tar éis di teagmháil a dhéanamh le Dinkinesh, tá Lucy sceidealta le breathnú gar ar astaróideach príomhchreasa eile ar a dtugtar Donaldjohanson in 2025. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an spásárthach iniúchadh ar asteroids Iúpatar Trojan, a phríomhspriocanna, ag tosú in 2027.

Foinsí:

– Suíomh Gréasáin NASA: www.nasa.gov