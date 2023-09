Eclipse Gréine Iomlán Bliantúil de 2023: Ócáid Ollmhór Neamhaí

Beidh an eclipse gréine iomlán annular ar 14 Deireadh Fómhair, 2023, ina radharc iontach dóibh siúd in iarthuaisceart na Stát Aontaithe, Meicsiceo, Meiriceá Láir, agus Meiriceá Theas. Tarlaíonn an teagmhas neamhaí seo, ar a dtugtar an “fáinne tine,” nuair a théann an Ghealach idir an Domhan agus an Ghrian ach ní chlúdaíonn sé go hiomlán é. Ina áit sin, tá fáinne geal de sholas na gréine fós le feiceáil timpeall na gealaí.

Le linn eclipse annular, tá an Ghealach ag an bpointe is faide ón Domhan, rud a fhágann go bhfuil cuma níos lú uirthi ná an Ghrian. Fágann sé seo nach bhfuil an Ghealach in ann an Ghrian a bhlocáil amach go hiomlán, rud a fhágann go bhfuil cuma an fháinne uirthi. Tagann an téarma “annular” ón bhfocal Laidine “annulus,” a chiallaíonn cruth fáinne.

Cé go mbeidh na radharcanna is fearr den eclipse annular i gcosán na hannularity, áit a mbeidh an “fáinne tine” le feiceáil, is féidir leo siúd taobh amuigh den chosán seo éiclips páirteach gréine a fheiceáil má cheadaíonn an aimsir. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé a bheith díobhálach breathnú ar an eclipse go díreach gan cosaint súl ceart, agus ba cheart spéaclaí gréine féachana nó modhanna féachana sábháilte eile a úsáid i gcónaí.

Beidh NASA ag tairiscint eispéireas fíorúil ar an eclipse gréine iomlán annular ar a chainéal YouTube ag 10:30 am CT. Tugann sé seo deis dóibh siúd nach bhfuil in ann a bheith ar chonair an éiclipse taitneamh a bhaint as agus foghlaim ón imeacht réalteolaíoch uathúil seo.

Trasnóidh dhá eclipses gréine na Stáit Aontaithe i 2023 agus 2024. Ar 14 Deireadh Fómhair, 2023, cruthóidh eclipse gréine annular “fáinne tine” ó Oregon go Texas, agus ar 8 Aibreán, 2024, dorcharóidh eclipse gréine iomlán an spéartha ó Texas go Maine. Ar an dá dháta, beidh eclipse gréine páirteach i ngach ceann de na 48 stát tadhlach i SAM.

Is eispéireas iontach é breathnú ar eclipse gréine, ach ba cheart go mbeadh sábháilteacht mar phríomhthosaíocht i gcónaí. Ná déan dearmad do shúile a chosaint le spéaclaí gréine-féachana deimhnithe nó le modhanna sábháilte féachana eile. Ná caill an deis an ócáid ​​iontach neamhaí seo a fheiceáil.

