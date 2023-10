An Spreagann Uirbiú Éabhlóid Gléasra? Imscrúdú a dhéanamh ar na hÉifeachtaí atá ag Oileáin Teasa Uirbeacha ar Éagsúlacht Dhathanna na nDuilleog

Tá uirbiú tar éis limistéir mhóra talún ar an Domhan a chlaochlú, ag cruthú gnáthóga de dhéantús an duine ar a dtugtar timpeallachtaí uirbeacha. Cuireann na timpeallachtaí seo brú roghnach ar a n-áitritheoirí, lena n-áirítear nochtadh do dhromchlaí coinneála teasa a chruthaíonn oileáin teasa uirbeacha. Cé go ndearna taighde a rinneadh roimhe seo iniúchadh ar thionchar strus teasa uirbigh ar éabhlóid ainmhithe, tá a éifeachtaí ar phlandaí fós gan iniúchadh.

Chun an bhearna taighde seo a líonadh, rinne foireann taighdeoirí faoi stiúir an Ollamh Comhlach Yuya Fukano ó Ollscoil Chiba sa tSeapáin imscrúdú ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag oileáin teasa uirbeacha ar dhathanna duille Oxalis corniculata, planda ar a dtugtar an lus an choill sléibhe go coitianta. Léiríonn an planda seo éagsúlachtaí i ndath na nduilleog, ó ghlas go dearg, agus tá sé le fáil i spásanna uirbeacha agus neamhuirbeacha ar fud an domhain. Tugann staidéir roimhe seo le fios go bhfeidhmíonn na héagsúlachtaí datha seo mar oiriúnuithe éabhlóideacha chun an planda a chosaint ó strus comhshaoil, le líocha dearga sna duilleoga ceaptha chun teas agus damáiste éadrom a mhaolú.

Trí bhreathnuithe allamuigh a rinneadh i réigiúin uirbeacha agus neamh-uirbeacha ar scálaí áitiúla, tírdhreacha agus domhanda, fuair na taighdeoirí amach go raibh leaganacha de dhuilleoga dearga den ghreannán sreafa le fáil go coitianta in aice le dromchlaí neamh-thréscaoilteacha i gceantair uirbeacha, agus go raibh éagsúlachtaí duillí glasa ceannasach i gceantair uirbeacha. spásanna glasa. Bhí an patrún geografach seo comhsheasmhach ar fud na cruinne, rud a dheimhnigh nasc idir uirbiú agus éagsúlachtaí dath na nduilleog sa ghreannán sléibhe.

Rinneadh tuilleadh turgnaimh chun buntáistí oiriúnaitheacha na n-athruithe datha duillí seo a chainníochtú. Léirigh na torthaí go raibh rátaí fáis níos fearr agus éifeachtacht fótaisintéiseach níos airde léirithe ag leaganacha deargdhuilleacha faoi theocht ard, agus bhí rath ar athraithigh dhuilleoga glasa ag teochtaí níos ísle. Léirigh leaganacha de dhuilleoga rua lamháltas níos airde ar strus agus bhí siad níos iomaíche i gceantair uirbeacha le dlús plandaí íseal, agus d’éirigh le hathróga duillí glasa i limistéir ghlasa loma.

Thug anailísí géiniteacha le fios go bhféadfadh gur tháinig athrú ar an leagan dearg-dhuilleog de O. corniculata go minic ó phlanda na nduilleog glasa sinsear. Soláthraíonn an taighde seo léargais luachmhara ar éabhlóid leanúnach i gceantair uirbeacha agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le tuiscint a fháil ar oiriúnú plandaí d’oileáin teasa uirbeacha le haghaidh táirgeadh inbhuanaithe barr agus dinimic éiceachórais.

Tá gá le tuilleadh taighde chun tréithe plandaí eile seachas dath na nduilleog a fhiosrú chun tuiscint chuimsitheach a fháil ar oiriúnú plandaí d’oileáin teasa uirbeacha.

Foinse: Yuya Fukano et al, Ó glas go dearg: Tiomáineann strus teasa uirbeach éabhlóid dath duille. Dul Chun Cinn Eolaíochta (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Ollscoil Chiba)