Feidhmeanna Eitice na Bithríomhaireachta a Iniúchadh

Tá bith-ríomhaireacht, a bhí tráth teoranta d'fhicsean eolaíochta, anois ina réadúlacht. De réir mar a leanann an teicneolaíocht seo ag dul chun cinn, tá sé tábhachtach na himpleachtaí eiticiúla a mheas agus taighde freagrach a dhéanamh agus í a chur i bhfeidhm. Chuaigh grúpa saineolaithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear aireagóirí DishBrain, i gcomhpháirtíocht le bitheiticeálaithe agus taighdeoirí leighis chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo.

Cuireann an t-údar luaidhe an Dr. Brett Kagan, Príomhoifigeach Eolaíoch Cortical Lab, béim ar an ngá atá le cur chuige pictiúr níos mó agus córais néaracha bitheolaíocha á gcomhtháthú le foshraitheanna sileacain. Cé go bhfuil an poitéinseal maidir le hiompar atá cosúil le faisnéis geallta, ní mór dul chun cinn inbhuanaithe a chinntiú.

Leagann an tOllamh Julian Savulescu, Cathaoirleach Uehiro in Eitic Phraiticiúil in Ollscoil Oxford, béim ar an bpráinn atá ann freagraí praiticiúla a chinneadh maidir le cad a mheastar a bheith comhfhiosach nó daonna i gcomhthéacs theicneolaíocht an lae inniu. Admhaítear sa pháipéar go bhfuil bealaí éagsúla ann le cur síos a dhéanamh ar chomhfhiosacht nó ar intleacht, gach ceann acu le himpleachtaí éagsúla do chórais éirimiúla atá bunaithe ar bhitheolaíocht.

Ceistítear freisin stádas morálta na mbithríomhairí. Déanann an páipéar tagairt don fhealsamh Jeremy Bentham, a d'áitigh nach é an cumas réasúnaíocht nó cumarsáid an fachtóir cinntitheach, ach an cumas fulaingt. Ní gá go mbronntar stádas morálta ar ríomhairí atá bunaithe ar an mbitheolaíocht trí fhaisnéis dhaonna a thaispeáint.

Cé nach bhfuil sé mar aidhm ag an bpáipéar gach ceist eiticiúil a bhaineann le bithríomhairí a fhreagairt, cuireann sé creat tosaigh ar fáil chun taighde agus feidhmiú freagrach a chinntiú. Luaitear freisin na dúshláin agus na deiseanna eiticiúla a chuireann DishBrain i láthair, go háirithe maidir le feabhas a chur ar ár dtuiscint ar ghalair ar nós titimeas agus néaltrú.

Is suntasach an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag bithríomhaireacht, mar go dtugann sé rogha eile atá níos tíosaí ar fhuinneamh seachas an ríomhaireacht thraidisiúnta sileacain. Cé go n-ídíonn sárríomhairí na milliúin vata fuinnimh, úsáideann inchinn an duine chomh beag le 20 vata. Trí bhithscrúdú a dhéanamh ar bhithríomhaireacht, is féidir linn aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní comhshaoil ​​a bhaineann le hastuithe carbóin an tionscail TF.

Mar fhocal scoir, cuireann an páipéar seo bonn ar fáil do chúinsí eiticiúla i réimse na bithríomhaireachta. Leagann sé béim ar an ngá atá le taighde agus feidhmiú freagrach, agus ag an am céanna leagann sé béim ar na tairbhí agus na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis an teicneolaíocht seo.

Foinse: Cortical Labs, Dul Chun Cinn Biteicneolaíochta (páipéar ar fáil ach é a iarraidh)