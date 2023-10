Teoiric na Cruinne Insamhladh: Cineál na Réaltachta a Iniúchadh

Tugann teoiric na cruinne insamhlaithe le fios nach bhfuil sa réaltacht atá againn ach insamhalta ríomhaireachta atá ríomhchláraithe go cúramach. De réir an smaoineamh seo, gintear ár ndlíthe fisiceacha agus ár n-eispéiris trí phróisis ríomhaireachtúla ardchórais. Cé gur amhantrach í, tá aird tarraingthe ag eolaithe agus fealsúna ar an teoiric seo mar gheall ar a himpleachtaí suimiúla.

Téann coincheap na réaltachta mar illusion siar go dtí an tsean-Ghréig, agus fealsúna cosúil le Plato ag smaoineamh ar ábhar mar léiriú nó seachmall amháin. Sa lá atá inniu ann, tá an smaoineamh seo tar éis teacht chun cinn sa choincheap de réaltacht insamhlaithe, arna spreagadh ag dul chun cinn sa ríomhaireacht agus i dteicneolaíochtaí digiteacha. Is é an bunchreideamh go bhfuil nádúr fíor na réaltachta lasmuigh den réimse fisiceach.

Cé go measann roinnt eolaithe go bhfuil smaoineamh na cruinne ionsamhlaithe suimiúil, tá daoine eile amhrasach. Is dúshlán é cuardach a dhéanamh ar aimhrialtachtaí a d’fhéadfadh nádúr insamhlaithe ár réaltachta a nochtadh, toisc go bhfuil ár dtuiscint ar dhlíthe na fisice fós ag athrú.

Moladh turgnamh féideartha chun teoiric na cruinne ionsamhlaithe a thástáil i staidéar in 2022 ag baint úsáide as teoiric faisnéise, a dhéanann cainníochtú ar stóráil agus ar chumarsáid faisnéise. Sa taighde seo, tugadh isteach dlí nua fisice ar a dtugtar an dara dlí infodynamics. Sonraíonn an dlí seo go gcaithfidh eantrópacht faisnéise, meánmhéid na faisnéise a thugann teagmhas, fanacht seasta nó laghdú le himeacht ama. Tá sé seo i gcodarsnacht leis an dara dlí teirmidinimic, toisc go n-ardaíonn eantrópacht de ghnáth.

Soláthraíonn an dara dlí maidir le faisnéisininimic riachtanas cosmeolaíoch agus tá impleachtaí fadréimseacha aige. Is féidir leis iompar na faisnéise géiniteacha a mhíniú, tarlú na sócháin ghéiniteacha, feiniméin san fhisic adamhach, agus éabhlóid ama sonraí digiteacha. Ina theannta sin, tugann sé léargas ar cheannasacht na siméadrachta sa chruinne.

Tá impleachtaí suntasacha ag an bhfionnachtain seo do réimsí éagsúla, lena n-áirítear taighde géiniteach, bitheolaíocht éabhlóideach, fisic, matamaitic, agus cosmeolaíocht. Tugann sé le tuiscint gur féidir gur tógáil ionsamhailte nó ríomhaire casta é ár gcruinne ar fad.

