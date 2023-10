An bhfuil Pláinéid Dhomhanda Níos Coitianta Timpeall na Lachrach Dearga? B'fhéidir nach bhfuil

Is minic a dhíríonn an cuardach ar eisphláinéid a d’fhéadfadh a bheith ináitrithe ar dhomhan de mhéid an Domhain, ag cur san áireamh gurb é an Domhan an t-aon phláinéid ináitrithe ar a dtugtar. Bhí sceitimíní le déanaí timpeall ar thángthas ar sheacht bpláinéad ar mhéid an Domhain ag fithisiú réalta dhearga corrach sa chóras TRAPPIST-1, rud a d’fhág tuairimíocht go bhféadfadh pláinéid den sórt sin a bheith níos coitianta timpeall ar abhaic dhearga i gcomparáid le réaltaí cosúil leis an nGrian. Mar sin féin, tugann taighde nua le fios a mhalairt.

Thosaigh an tóir ar eisphláinéid le teileascóp spáis Kepler de chuid NASA, a d'aithin beagnach 5,000 eisphláinéid, agus na mílte eile ag fanacht lena dheimhniú. Thug torthaí tosaigh Kepler le fios go raibh eisphláinéid ar mhéid an Domhain i gcriosanna ináitrithe níos forleithne timpeall ar abhaic M (abhaic dhearga). Mar sin féin, le himeacht ama, tháinig amhras chun cinn faoi chruinneas sonraí Kepler.

Tugann an staidéar le déanaí, dar teideal “Gan Fianaise maidir le Tuilleadh Pláinéid Domhainmhéide i gCrios Ináitrithe M versus FGK Stars Kepler,” a scríobh Galen Bergsten ó Ollscoil Arizona, dúshlán do na boinn tuisceana roimhe seo. Leagann sé chun suntais go bhfuil braite iontaofa pláinéid ar mhéid an Domhain sa chrios ináitrithe dothuigthe, fiú i gcás M abhaic.

Ceapadh Kepler chun pláinéid ar mhéid an Domhain a bhreathnú thart ar réaltaí cosúil leis an nGrian, ach chuir teipeanna meicniúla isteach ar a monatóireacht fhadtéarmach, rud a chuir cosc ​​​​ar shuirbhé críochnúil. Mar thoradh air sin, bhí ar thaighdeoirí brath ar shonraí teoranta Kepler chun meastachán a dhéanamh ar na pláinéid ar mhéid an Domhain thart ar abhaic dhearga. Mhol staidéir roimhe seo líon suntasach de na pláinéid seo, ach tugann an taighde nua le fios nach raibh torthaí Kepler cruinn, rud a fhágann nach raibh na rátaí teagmhais measta iontaofa.

Trí úsáid a bhaint as an spásárthach Gaia, a thomhaiseann go beacht airíonna na réaltaí, léiríonn an staidéar go raibh go leor de na réaltaí Kepler níos mó agus níos teo ná mar a ceapadh roimhe seo. Nochtann sonraí feabhsaithe Gaia míchruinneas thorthaí Kepler agus baineann sé an bonn den toimhde go bhfuil pláinéid ar mhéid an Domhain níos coitianta thart ar abhaic dhearga.

Cé go dtugann an taighde dúshlán do mheastacháin roimhe seo, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé dúshlánach pláinéid atá cosúil leis an Domhan a aimsiú mar gheall ar na deacrachtaí a bhaineann le hidirthurais timpeall abhaic rua a bhrath. Ina theannta sin, is ábhar éiginnteachta fós í ináitrithe na bpláinéad corrach dearg, mar gheall ar an bpoitéinseal do leibhéil arda radaíochta agus atmaisféir éagobhsaí.

Tá i bhfad níos mó le foghlaim faoi eisphláinéid domhain-mhéid, cineálacha éagsúla réalta, agus a gcriosanna ináitrithe. De réir mar a thagann sonraí níos cruinne ar fáil agus eolaithe ag déanamh imscrúduithe breise, leanfaidh ár dtuiscint ag méadú. Tá an tóraíocht chun leitheadúlacht pláinéid ar mhéid an Domhain i gcriosanna ináitrithe a fháil amach fós ar siúl, timpeall ar abhaic dhearga agus ar réaltaí atá cosúil leis an nGrian.

