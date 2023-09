Nochtann Turtar Iontaisithe Iarsmaí DNA ó Sé Mhilliún Bliain ó shin

Tá fionnachtain neamhghnách déanta ag eolaithe trí iarsmaí DNA a aimsiú sna hiarsmaí iontaisithe de thurtar farraige a théann siar sé mhilliún bliain. Baineann an t-iontaise, a thángthas ar feadh chósta Phanama in 2015, leis an ghéineas céanna le turtair ridley Kemp agus olóige. Tá an toradh seo suntasach mar is annamh a aimsítear ábhar géiniteach in iontaisí veirteabracha ársa. Tugann an staidéar, a foilsíodh in Journal of Vertebrate Paleontology, léargas ar stair éabhlóideach an ghéineas Lepidochelys lena mbaineann turtair ríoga agus olóige Kemp.

Cé go bhfuil an iontaise neamhiomlán, taispeánann sé cnámhchealla dea-chaomhnaithe ar a dtugtar osteocytes. Bhí núicléis slán fós i gcuid de na cealla seo, a d’fhreagair do thuaslagáin cheimiceacha áirithe, rud a chuir ar chumas na n-eolaithe iarsmaí DNA a bhrath. Cé nach bhfuil caomhnú DNA in iarsmaí ársa coitianta, fuarthas iarsmaí in eiseamail a théann siar go dtí dhá mhilliún bliain. Is é an iontaise turtar nua-aimsithe an t-iontaise veirteabrach is sine a thaispeánann iarsmaí DNA comhchosúla.

Dhá cheann de na speicis turtar farraige is lú is ea turtair mhara Kemp agus turtair olóige, agus tá idir 75 agus 100 punt ag daoine fásta. Aithnítear iad as a n-iompraíocht neadaithe uathúla, go háirithe feiniméan arribada, áit a dtagann na mílte baineannach i dtír ag an am céanna chun uibheacha a bhreith. Tá dúshláin chaomhnaithe roimh an dá speiceas de bharr bagairtí ar nós caillteanas gnáthóige, seachghabháil i bhfearas iascaireachta, agus bailiú mídhleathach uibheacha.

Leis an bhfionnachtain shuntasach seo ar iarsmaí DNA sa turtar iontaisithe, tá féidearthachtaí ann le haghaidh tuilleadh staidéir ar iarsmaí bithmhóilíneacha ársa. Tá súil ag taighdeoirí go bhféadfadh dul chun cinn sa todhchaí seicheamhú píosaí beaga DNA a chumasú, ag tabhairt léargais ar chaidrimh éabhlóideacha agus ar éabhlóid mhóilíneach na créatúir ársa seo.

(Foinse: Journal of Vertebrate Paleontology, Institiúid Taighde Trópaiceach Smithsonian)

Sainmhínithe:

1. Osteocytes: Cealla cnámh atá freagrach as fíochán cnámh a chothabháil.

2. DNA: Aigéad déocsiribonúicléach, móilín a iompraíonn na treoracha géiniteacha maidir le forbairt agus feidhmiú orgánach beo.

3. Géineas: Céim thacsanomaíoch in aicmiú orgánaigh, a thugann le fios go bhfuil grúpa speiceas a bhfuil dlúthbhaint aige leis.

4. Arribada: Feiniméan oll-neadaithe ina dtagann na mílte baineannach de speicis áirithe turtar i dtír ag an am céanna chun uibheacha a bhreith.

5. Foghabháil: Gabháil neamhbheartaithe speiceas nach spriocspeicis iad i bhfearas iascaireachta.