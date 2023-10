Cailleadh Éagsúlacht Ghéiniteach i Míolta Móra de bharr Míolta Móra Tráchtála san 20ú hAois, Fionnachtana Staidéir

Léirigh staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí in Ollscoil Stáit Oregon an tionchar buan atá ag míolta móra tráchtála ar éagsúlacht ghéiniteach daonraí míolta móra an lae inniu. Rinne an staidéar comparáid idir samplaí DNA a bhaintear as cnámha míolta móra a fuarthas in aice le stáisiúin whale tréigthe ar Oileán Georgia Theas san Aigéan Atlantach Theas agus DNA ó phobail míolta móra comhaimseartha. D’aimsigh na taighdeoirí fianaise láidir gur cailleadh línte DNA na máthar i measc míolta móra gorma agus droma.

Tá línte máithreachais ríthábhachtach do chuimhne cultúrtha na míolta móra, lena n-áirítear eolas ar shuíomhanna beathaithe agus pórúcháin a chuirtear ar aghaidh ó ghlúin go chéile. Is éard atá i gceist le cailliúint lineages máthar go gcailltear an t-eolas ríthábhachtach seo. Léirigh na torthaí, a foilsíodh in Journal of Heredity, na hiarmhairtí suntasacha a bhaineann le míolta móra tráchtála.

Bhí Oileán Georgia Theas, atá suite thart ar 800 míle soir ó dheas ó na hOileáin Fháclainne, ina bhaile ag roinnt stáisiún míolta móra ó thús an 20ú haois go dtí na 1960í. Le linn na tréimhse seo, maraíodh os cionn 2 mhilliún míolta móra sa Leathsféar Theas, lena n-áirítear 175,000 in aice le hOileán Georgia Theas. Tá an marú seo fós ar an oileán, agus an iliomad cnámha míolta móra caomhnaithe scaipthe trasna a dhromchla.

Cé go bhfuil daonraí míolta móra san Atlantach Theas tar éis tosú ag téarnamh ó cuireadh deireadh leis an míol mór tráchtála, is annamh a fheictear míolta móra in aice le hOileán Georgia Theas, rud a thugann le tuiscint go bhféadfaí díothú go háitiúil. Léiríonn easpa míolta móra ar feadh sé scór bliain go bhfuil cuimhne cultúrtha caillte acu, agus d’fhéadfadh an líon beag míolta móra atá ann faoi láthair a n-áiteanna beathaithe stairiúla a fháil amach arís.

Rinne an staidéar anailís ar DNA a bhaintear as cnámha míolta móra a fuarthas ar Oileán Georgia Theas, ag díriú ar mhíolta móra droma, gorma agus eite. Cé go bhfuil an éagsúlacht ghéiniteach i measc na míolta móra seo fós ard, fuair na taighdeoirí caillteanas de línte DNA na máthar sa daonra gorm agus droma. Mar gheall ar infhaighteacht theoranta, áfach, ní raibh siad in ann difríochtaí éagsúlachta a bhrath idir samplaí DNA roimh agus iar-mhíolta móra ó mhíolta móra eite Leathsféar Theas.

Ós rud é gur féidir le roinnt speiceas míolta móra maireachtáil suas le 100 bliain, tá seans ann go raibh míolta móra an lae inniu beo le linn ré na míolta móra. De réir mar a éagann na míolta móra seo, tá baol ann go gcaillfear tuilleadh línéadaigh máthar. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach faisnéis ghéiniteach a chaomhnú ó dhaonraí míolta móra atá ann cheana féin.

Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé an t-am atá thart a thuiscint agus faisnéis ghéiniteach a chaomhnú. Agus athrú aeráide mar thoradh ar ardú teochta, d'fhéadfadh an DNA i gcnámha na míolta móra ar Oileán Georgia Theas dul in olcas le himeacht ama. Cabhróidh caomhnú na staire géiniteach seo ar feadh tréimhse éiginnte le taighdeoirí stair na ndaonraí míolta móra a athchruthú agus fíorthionchar gníomhaíochtaí míolta móra san am a chuaigh thart a thuiscint.

Foinse: Institiúid Mamach Mara Ollscoil Stáit Oregon