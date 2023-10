Tionchar Marthanach Míolta Móra Tráchtála ar Éagsúlacht Ghéiniteach na Míolta Móra

Ní hamháin gur laghdaigh míolta móra tráchtála sa 20ú haois daonraí míolta móra ach bhí tionchar fadtéarmach aige freisin ar éagsúlacht ghéiniteach na míolta móra a mhaireann inniu, de réir staidéar ó Ollscoil Stáit Oregon. Rinne na taighdeoirí comparáid idir DNA ó chnámha míolta móra a fuarthas ar Oileán Georgia Theas, in aice le stáisiúin míolta móra tréigthe, le DNA ó phobail míolta móra an lae inniu. Fuair ​​​​an staidéar fianaise láidir go raibh laghdú ar líon na gcineálacha DNA máthar i measc míolta móra gorma agus droma, a bhaineann go minic le cuimhní cultúrtha ar nós suíomhanna beathaithe agus pórúcháin a théann tríd na glúine.

Bhí Oileán Georgia Theas, atá suite san Aigéan Atlantach theas, ina bhaile ag roinnt stáisiún míolta móra a bhí ag feidhmiú ó thús an chéid go dtí na 1960idí. Maraíodh os cionn 2 mhilliún míolta móra sa Leathsféar Theas le linn na tréimhse seo, agus maraíodh 175,000 in aice le Georgia Theas. Tá an t-oileán fós líonta le cnámha míolta móra, cuid acu atá os cionn 100 bliain d’aois, ag tabhairt fianaise ar mhéid an maraithe.

Cé go bhfuil daonraí míolta móra san Atlantach Theas tar éis tosú ag téarnamh ó cuireadh stop le míolta móra tráchtála, tá líon na míolta móra a fheictear timpeall na Seoirsia Theas fós íseal. Tugann sé seo le fios go bhféadfadh go raibh daonraí áitiúla imithe as feidhm, nó imithe in éag go háitiúil. Léiríonn easpa míolta móra sna forais bheathú le 60 bliain caillteanas cuimhne cultúrtha. Mar sin féin, tá comharthaí ann anois go bhfuil míolta móra ag teacht ar an ngnáthóg seo arís agus ag filleadh ar an gceantar.

Rinne an staidéar anailís ar DNA ó chnámha na míolta móra droma, gorma agus eite a fuarthas ar Oileán Georgia Theas. Cé go bhfuil éagsúlacht ghéiniteach i measc na míolta móra fós ard, tá comharthaí ann go bhfuil laghdú ar línte DNA na máthar sna daonraí gorma agus droma. Tá sé ríthábhachtach faisnéis ghéiniteach a chaomhnú ó na míolta móra seo chun nach gcailltear tuilleadh línéadaigh máthar de réir mar a théann na míolta móra atá fágtha in aois agus bás.

Soláthraíonn an taighde seo léargais ar stair ghéiniteach daonraí míolta móra agus leagann sé béim ar an ngá atá le tuiscint a fháil ar thionchar ghníomhaíochtaí míolta móra san am a chuaigh thart. Ardaíonn sé imní freisin faoin meath féideartha ar DNA sna cnámha míolta móra mar gheall ar ardú teochta de bharr athrú aeráide. Tá sé ríthábhachtach an stair ghéiniteach seo a chaomhnú ar feadh tréimhse éiginnte d’iarrachtaí taighde agus caomhnaithe amach anseo.

Foinse: Ollscoil Stáit Oregon [Níor soláthraíodh URL]