Is dócha go bhfuarthas Nova i Messier 31

Achoimre: Thángthas ar nova dhóchúil i Messier 31, ar a dtugtar réaltra Andraiméide freisin. Rinneadh an fionnachtain seo le linn suirbhé leanúnach ar Messier 31 agus Messier 33 ag an bhfoireann ag an Tionscadal Teileascóp Fíorúil. Chonacthas an nova den chéad uair ar 1 Deireadh Fómhair, 2023, ag baint úsáide as íomhánna a gabhadh le réaltgraf 250mm-f/4.5. Dheimhnigh breathnuithe leantacha go raibh an fhoinse ann agus léirigh siad go raibh sé beagán níos gile ná mar a bhí tráth na fionnachtana. Tá gá le speictreascópacht anois chun nádúr an réad díomuan seo a chinneadh go cinntitheach.

Fuarthas amach an nova dóchúil i Messier 31 nuair a chuir an fhoireann ag an Tionscadal Teileascóp Fíorúil i gcomparáid le híomhánna nua-ghafa le híomhánna gcartlann a tógadh cúpla seachtain roimhe sin. Bhí an réad neamhbhuan suite sa chuid thiar theas de réaltra Andraiméide, le comhordanáidí ag RA: 00 40 29.67 agus Nollaig: +40 51 41.4. Measadh a mhéid a bheith R=17.9.

Chun a fhíorú an raibh sé seo aitheanta, chuardaigh an fhoireann catalóga éagsúla ach níor aimsíodh aon fhoinse ag an suíomh sin. Mar thoradh air sin rinne siad an neamhbhuan a rangú mar nova dhóchúil i M31 agus é a thuairisciú don Phríomh-Bhiúró um Theileagraim Réalteolaíocha (CBAT).

Rinneadh tuilleadh breathnuithe an oíche dar gcionn, a dhearbhaigh go raibh an fhoinse ann agus a léirigh go raibh sé beagán níos gile ná mar a breathnaíodh ar dtús. Rinne íomhá ardtaifeach a tógadh leis an aonad róbatach C14 an neamhbhuan a scaradh go soiléir ó réalta in aice láimhe. Le beochan a rinne comparáid idir íomhá 2 Deireadh Fómhair agus íomhá ón 11 Meán Fómhair, 2023, cuireadh béim ar chuma an neamhbhuan.

Chun nádúr an ruda seo a chinneadh go cinntitheach, tá gá le speictreascópacht. Tá sé beartaithe ag an bhfoireann leanúint ar aghaidh ag breathnú agus ag déanamh staidéir ar an bhfoinse seo chomh fada agus a bheidh sé le feiceáil.

Foinse: Tionscadal Teileascóp Fíorúil