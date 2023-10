Imeacht Ainmhithe Mara ag an bPol Theas: Rúndiamhair Aeráide agus Leibhéal na Farraige

Thug staidéar le déanaí chun solais an cealú mistéireach na n-ainmhithe mara a tharla idir 390 agus 385 milliún bliain ó shin ag an Pol Theas. Léiríonn an taighde a rinneadh léargas nua ar an tionchar domhain atá ag athruithe aeráide agus leibhéal na farraige ar éiceachórais mhuirí.

Le linn na tréimhse Deavónach Luath-Meán, bhí an sár-ilchríoch Gondwana, lena n-áirítear codanna den Afraic, Meiriceá Theas agus Antartaice, suite in aice leis an bPol Theas. Murab ionann agus an tírdhreach oighreata a bhfuil baint againn anois leis an Antartaice, bhí aeráid níos teo agus leibhéil farraige níos airde ag baint leis an talamh ársa seo, rud a d’fhág go raibh tuilte fairsinge ann.

Is fada eolaithe faoi bhrón faoi theacht chun cinn agus imithe an bhiota Malvinoxhosan ina dhiaidh sin, grúpa ainmhithe mara a raibh rath orthu in uiscí níos fuaire. Is éard a bhí sa ghrúpa seo ná cineálacha éagsúla sliogéisc, a bhfuil go leor acu imithe i léig anois. Tar éis dhá chéad bliain de rúndiamhra, míníonn príomhúdar an staidéir, an Dr Cameron Penn-Clarke, go bhfuil bunús agus imeacht na n-ainmhithe seo réitithe ar deireadh.

Chun an feiniméan seo a imscrúdú, bhailigh na taighdeoirí agus rinne siad anailís ar líon mór sonraí iontaise. Trí leas a bhaint as ard-mhodhanna anailíse, scrúdaigh siad go cúramach sraitheanna de charraigeacha ársa, gach ceann ina raibh a thaifid iontaise uathúla féin. Nocht an anailís 7 go 8 sraitheanna ar leith, rud a léirigh laghdú de réir a chéile ar éagsúlacht ainmhithe muirí.

Tar éis dóibh na sraitheanna seo a chur i gcomparáid le sonraí comhshaoil ​​ársa agus taifid teochta domhanda, rinne na taighdeoirí fionnachtain scanrúil. Fuair ​​​​siad comhghaol láidir idir an laghdú ar éagsúlacht speiceas muirí agus leibhéil luaineacha na farraige agus athruithe aeráide. Ba le linn na céime fuaraithe domhanda a tháinig borradh faoi bhiotas Malvinoxhosan. Thug coinníollacha níos fuaire deis do na hainmhithe seo speisialtóireacht a dhéanamh, ag baint tairbhe as bacainní teirmeacha imlíneacha in aice leis na cuaillí. Mar sin féin, de réir mar a thosaigh an teocht ag ardú, d'imigh na hainmhithe Malvinoxhosan, rud a d'fhág go raibh áit níos fearr ag speicis a d'oirfeadh do na huiscí teo.

Is dócha gur bhris na hathruithe ar leibhéil na farraige le linn na tréimhse seo bacainní nádúrtha aigéin, rud a chuir ar chumas uiscí te meánchiorcal an Pol Theas a insileadh. Mar thoradh air sin, bhí na speicis uisce te seo chun tosaigh, rud a léirigh dul i léig na n-ainmhithe mara Malvinoxhosan. Ba thubaisteach agus dochúlaithe é briseadh síos na n-éiceachóras polar de bharr imeacht an bhióta Malvinoxhosan.

Cuireann an Dr. Penn-Clarke síos air seo mar “mhistéala dúnmharaithe 390 milliún bliain d’aois.” Tugann torthaí an staidéir le fios gurbh iad comhéifeacht na n-athruithe ar leibhéal na farraige agus ar theocht na farraige na príomhfhachtóirí a chuir tús leis an teagmhas díothaithe seo. Cé go dtarlaíonn an t-imeacht áirithe seo ag an am céanna le dul in éag aitheanta le linn na tréimhse Deavónach Luath-Meán, níl tátail chruinne aoise ag taighdeoirí.

Tá sé ríthábhachtach íogaireacht na dtimpeallachtaí polacha agus na n-éiceachóras a thuiscint i leith athruithe ar leibhéal na farraige agus ar theocht na farraige, go háirithe i bhfianaise na géarchéime bithéagsúlachta atá ann faoi láthair. Leagann an staidéar béim ar nádúr buan na n-athruithe a tharlaíonn i réigiúin pholacha. Léiríonn na torthaí seo an phráinn atá leis na héiceachórais leochaileacha seo a chosaint agus a chaomhnú.

Foinsí:

– Príomhúdar an staidéir, an Dr. Cameron Penn-Clarke ó Ollscoil Witwatersrand, Institiúid Staidéir Éabhlóideacha.