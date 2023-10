Cumasaíonn Coimpléasc Rúitéiniam Dinuclear Laghdú CO2 Fótacatalytach an-Roghnach

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Tsukuba i réimse an fhuinnimh in-athnuaite trí choimpléasc dinuclear ruthenium (Ru) a fhorbairt a fheidhmíonn mar fhótacatalyst éifeachtach chun CO2 a thiontú ina aonocsaíd charbóin (CO). Tá gealltanas mór ag baint leis an dul chun cinn seo chun aghaidh a thabhairt ar ídiú breoslaí iontaise agus dul i ngleic le téamh domhanda.

Cosúil leis an bpróiseas fótaisintéise i ngléasraí, tá sé ríthábhachtach fuinneamh na gréine a thiontú agus a stóráil go fuinneamh ceimiceach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhshaoil. Bhain an fhoireann úsáid as airíonna fótacatalytic cumhachtacha an choimpléasc dinuclear Ru chun imoibriú laghdaithe CO2 an-éifeachtach a bhaint amach, rud a d’eascair roghnaíocht os cionn 99% do CO.

Chun an turgnamh a dhéanamh, nochtadh meascán de dimethylacetamide agus uisce, ina raibh an coimpléasc Ru dinuclear mar fhótacatalyst agus gníomhaire laghdaitheora íobartach, don solas le tonnfhad lárnach 450 nm in atmaisféar CO2. Tar éis 10 n-uaire, caitheadh ​​​​an gníomhaire laghdaithe go léir, agus d'éirigh leis an CO2 a thiontú go CO.

Chinn na taighdeoirí gurb é 450% an t-uastáirgeacht chandamach den imoibriú ag 19.7 nm. Is díol suntais é gur tháinig laghdú fótacatalytic CO2 ar aghaidh le héifeachtacht iontach, fiú nuair a laghdaíodh an tiúchan CO2 tosaigh sa chéim gháis go 1.5%. Léiríonn sé seo go bhféadfaí beagnach gach CO2 a tugadh isteach a thiontú ina CO.

Cuirtear cobhsaíocht fheabhsaithe an choimpléasc nua-fhorbartha Ru dinuclear i leith éifeacht láidir chelating an ligand atá in úsáid. Déanann dhá chomhlacht coimpléasc Ru an choimpléasc fóta-íogaireacht, rud a chuireann lena cobhsaíocht faoi choinníollacha imoibrithe.

Tá sé mar aidhm ag na taighdeoirí gníomhaíocht chatalaíoch an choimpléasc Ru a fheabhsú tuilleadh chun córas imoibrithe a chruthú a bheidh in ann an próiseas laghdaithe CO2 a thiomáint go héifeachtach, fiú ag tiúchan CO2 níos ísle atá comhionann le hatmaisféar an Domhain.

Osclaíonn an taighde seo féidearthachtaí nua chun fuinneamh na gréine a úsáid chun CO2 a thiontú ina cheimiceáin bhreisluacha agus soláthraíonn sé cur chuige a bhfuil gealladh fúthu chun dul i ngleic le héifeachtaí diúltacha astuithe carbóin.

Foinse: Iris an Chumainn Cheimiceach Mheiriceá