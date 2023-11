Cad atá ag Tarlú i ndáiríre do Betelgeuse: Cumasc Réidh?

Le blianta beaga anuas tá Betelgeuse, an t-ollréalt dearg a shuíonn go feiceálach ar ghualainn Orion an Hunter, ag déanamh tonnta le luaineachtaí suntasacha i lonrachas. Cé go bhfuil tuairimíocht déanta ag go leor daoine go léiríonn na hathruithe seo go bhfuil pléascadh ollnóva le teacht, tá féidearthacht éagsúil agus shuimiúil aimsithe ag taighde nua: cumasc iontach.

Léirítear i staidéar dar teideal “Betelgeuse mar Chumasc Réalta Ollmhór le Companion” le Sagiv Shiber ó Roinn na Fisice agus na Réalteolaíochta in Ollscoil Stáit Louisiana an smaoineamh go mb’fhéidir gur chaith Betelgeuse réalta chompánach níos lú uair amháin. Tá an teoiric seo bunaithe ar an tuiscint go bhfuil an chuid is mó de na réaltaí ollmhóra laistigh de chórais dhénártha agus go bhféadfadh roinnt taithí a bheith acu ar chumaisc le linn a n-éabhlóide.

Insamhladh na taighdeoirí cumasc idir réalta mais gréine 4 níos lú agus 16 réalta mais gréine, cosúil le mais measta Betelgeuse. Léirigh na hionsamhlúcháin seo, de réir mar a bhí na réaltaí ag druidim níos gaire agus ag roinnt clúdach litreach coitianta, gur chumasc an réalta níos lú ar deireadh le croí héiliam na príomhréalta. Ba é ba chúis leis an bpróiseas seo ná fuinneamh fithiseach agus teirmeach araon a mhalartú, rud a d'fhág go raibh bíog chumhachtach ag iomadú trí chlúdach na réalta príomhúla. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an cumasc seo mais-chaillteanas a spreagadh, rud a d'fhág go mbeadh mais-sreabhadh ardluais ar shiúl ón bpríomhréalta.

Luíonn an fhianaise a thacaíonn leis an gcumasc iontach seo ráta tapa rothlaithe Betelgeuse, thart ar 5.5 km/soicind, i gcomparáid le 2 km/soicind ár nGrian. Léirigh staidéir roimhe seo go bhféadfadh ráta uainíochta chomh hard sin a bheith i gceist le cumasc idir réalta ollmhór agus compánach ar mhais íseal. Ina theannta sin, tugann díshealbhú ábhair, cosúil le heis-sreafaí polacha a breathnaíodh in imeachtaí cumaisc, le fios go bhféadfadh cumasc a bheith ann san am atá caite ag Betelgeuse.

Cé nach gcruthaíonn an staidéar seo go cinntitheach gur tharla cumasc, tá féidearthacht an-láidir ann. Tá go leor le foghlaim fós ag réaltfhisiceoirí faoi na cumaisc seo agus a n-impleachtaí d'éabhlóid na réaltbhuíonta. Tá gá le modhanna agus uirlisí feabhsaithe chun na himeachtaí seo a thuiscint go hiomlán, a ról i múnlú an tírdhreacha neamhbhuan réaltfhisiceach, agus airíonna na n-iarnródaithe ollnóva.

Mar fhocal scoir, ní dócha go bhfuil baint dhíreach ag na luaineachtaí le déanaí i lonrúlacht Betelgeuse le cumasc iontach, ach tugann an smaoineamh go n-ídíonn Betelgeuse réalta chompánach níos lú léargas úr ar cad a d’fhéadfadh a bheith ag tarlú don shárfhathach enigmatic seo. Agus muid ag leanúint ar aghaidh ag dul níos doimhne isteach i bhfisic an chumaisc réaltach, gheobhaidh muid léargais luachmhara ar éabhlóid na réaltaí ollmhóra agus ar na himeachtaí neamhaí a mhúnlaíonn ár gcruinne.

C: Cad is cumasc stellar ann?



A: Tarlaíonn cumasc réaltach nuair a thagann dhá réalta i gcóras dénártha gar go leor chun cumasc le chéile, rud a fhágann go ndéantar malartú fuinnimh agus caillteanas mais ionchasach.

C: An bhféadfadh na luaineachtaí le déanaí i lonrúlacht Betelgeuse a bheith ina chomhartha ar ollnóva atá ar tí tarlú?



A: Ní hea, is dóichí go bhfuil na luaineachtaí gealtachta curtha i leith scamaill deannaigh agus ceirteacha rialta na réalta seachas pléasc ollnóva atá le teacht.

C: Conas a rinne taighdeoirí imscrúdú ar fhéidearthacht cumasc i Betelgeuse?



A: Shamhlaigh taighdeoirí cumasc idir réaltaí le maiseanna cosúil le mais mheasta Betelgeuse agus rinne siad anailís ar an dinimic agus ar an malartú fuinnimh a bhí mar thoradh air.

C: An bhfuil aon fhianaise dhaingean ar chumasc san am a chuaigh thart Betelgeuse?



A: Cé nach bhfuil aon fhianaise dhíreach ann, tá ráta uainíochta tapa Betelgeuse agus díshealbhú ábhar ag teacht leis an méid a breathnaíodh le linn cumaisc stellar.

C: Cad iad na himpleachtaí a bhaineann le cumasc réaltach in éabhlóid Betelgeuse?



F: Ní chuirfeadh cumasc in am atá thart Betelgeuse isteach ar a éabhlóid go sárfhathach dearg ach d'fhéadfadh sé cur lena ráta tapa rothlaithe agus díshealbhú ábhair trí eis-sreafaí polacha.