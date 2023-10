Cóiméad an Diabhail: Cuairteoir Ollmhór Neamhaí ag druidim leis an Domhan

I bhfairsinge ollmhór spéir na hoíche, is féidir le lucht féachana na spéire áilleacht iontach na gcithfholcadáin meteor agus na n-eitiltí cóiméid gann a bheith ina eispéireas fiúntach do lucht faire spéire. Cé gur féidir go dtarlaíonn cithfholcadáin meteor go minic, is fíor-annamh an chuma ar chóiméid. Mar sin féin, má tá fonn ort le haghaidh iontais neamhaí, marcáil do fhéilirí don bhliain 2024, mar go bhfuil cóiméad ollmhór darb ainm 12P/Pons-Brooks socraithe chun cur chuige dlúth a dhéanamh don Domhan a fhágfaidh i do shuí. Tugtar Cóiméad an Diabhail air mar gheall ar a chruth uathúil cosúil le adharc, agus tá an cóiméad ollmhór seo i bhfad níos mó ná Sliabh Everest.

De réir tuarascála ó Live Science, an 21 Aibreán, 2024, beidh comet 12P/Pons-Brooks thar a bheith gar don Domhan. Le méid de thart ar 30 ciliméadar, tá an cuairteoir neamhaí seo comhdhéanta de cryomagma - meascán de oighir, deannach, agus gáis. Bhris an cóiméad le déanaí ar 5 agus 7 Deireadh Fómhair, ag nochtadh a phéire sainiúil adharc. Léiríonn an brúchtadh seo an dara ráig ón 20 Iúil, tar éis tréimhse díomhaoin 69 bliain. Faoi láthair ar an mbealach go dtí an córas gréine istigh, tá an Cóiméad Diabhal ag dul i dtreo a chur chuige is gaire don ghrian.

Le linn a chur chuige dlúth, beidh an Cóiméad Diabhal le feiceáil don tsúil naked, cé go mbeidh úsáid teileascóp feabhas a chur ar an radharc. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, in ainneoin a ainm ominous, geallann saineolaithe dúinn nach bhfuil an comet ina bhagairt ar an Domhan. Tar éis dó teagmháil lenár bplainéad, leanfaidh an cóiméad ar aghaidh lena thuras i dtreo imill sheachtracha an chórais gréine, agus é fós faoi cheilt ónár radharc go dtí an bhliain 2095.

Is féidir fionnachtain an 12P/Pons-Brooks nó Cóiméad Devil a chur chun sochair don réalteolaí Jean-Louis Pons, a chonaic é den chéad uair ar 12 Iúil 1812. Tá an cóiméad seo aitheanta mar gheall ar a bholcáin oighir gníomhacha, agus tá sé i measc an 20 cóiméad a aithníodh le taispeáint. gníomhaíocht bholcánach leanúnach. Déanann roinnt saineolaithe fiú a chruth a chur i gcomparáid le spásárthach íocónach na Mílaoise Falcon ón tsraith scannán Star Wars.

Foinsí:

– Eolaíocht Bheo