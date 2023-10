Tá fionnachtain scanrúil déanta ag eolaithe a d’fhéadfadh cur leis an mbliain apocalyptach ina raibh 2020. Phléasc cóiméad ollmhór, trí oiread chomh mór le Sliabh Everest, agus tá sé ag dul i dtreo na Cruinne anois. Is cóiméad crióvolcánach é an cóiméad, ar a dtugtar 12P/Pons-Brooks, ar a dtugtar bolcán fuar freisin. Tá sé cothrom le 18.6 míle ar trastomhas, comhionann le cathair bheag.

Tharla an t-imeacht pléascach ar 5 Deireadh Fómhair, rud a chomóradh an dara brúchtadh den chiúb oighir idir-réaltach seo le ceithre mhí anuas. D’aimsigh Cumann Réalteolaíoch na Breataine an pléascadh nuair a thug siad faoi deara go raibh an chuma ar an gcóiméad i bhfad níos gile mar gheall ar an solas a bhí le sonrú ag a Bheirnicé, arb é an scamall gáis atá timpeall ar a chroílár.

Mar thoradh ar an bpléasc cruthaíodh “adharca” ar an gcóiméad, cosúil le cruth créatúr adharcach nó fiú spásárthach na Mílaoise Falcon ó “Star Wars.” Tá cúis na n-adharc seo le cinneadh fós, ach tá saineolaithe ag tuairimíocht go bhféadfadh baint éigin a bheith aige le cruth aisteach núicléas an chóiméid.

In ainneoin a ruthag scanrúil agus a chuma ominous, níl aon bhagairt láithreach ó 12P/Pons-Brooks. Táthar ag súil go sroichfidh sé an pointe is gaire don Domhan i mí Aibreáin 2024, le feiceáil don tsúil nocht. Tar éis sin, cuirfear isteach sa ghrianchóras é agus ní fhillfidh sé go dtí 2095.

Ní hé seo an comet an t-aon cheann a bhfuil claonadh pléascach. Tá 12P ar cheann de na 20 cóiméad aitheanta a bhfuil bolcáin oighir gníomhacha orthu. Sampla cáiliúil eile is ea 29P/Schwassmann-Wachmann, a raibh an brúchtadh is mó ann le déanaí le 12 bliain, ag scaoileadh thart ar 1 milliún tonna cryomagma isteach sa spás.

Cé go bhféadfadh an t-ionchas go mbeidh cóiméad ollmhór ag dul i dtreo na Cruinne scanrúil, geallann eolaithe dúinn nach gá scaoll a dhéanamh go fóill. Tugann an imeacht neamhaí seo deis iontach chun cóiméid a bhreathnú agus a staidéar agus iad ag taisteal tríd ár gcóras gréine.

