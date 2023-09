Baineann Athshondóirí Fótóineacha Nua Sliseanna-Bhunaithe Caillteanas Íseal Solais UV amach a Thaifead

By

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe i réimse na bhfótóinic UV trí athshonadóirí fótóineacha sliseanna-bhunaithe a chruthú a fheidhmíonn i réigiúin ultraivialait (UV) agus infheicthe an speictrim le caillteanas solais UV is ísle riamh. Osclaíonn forbairt na n-athshondóirí seo féidearthachtaí maidir le gléasanna mionaturaithe atá bunaithe ar sceallóga a chruthú agus dul chun cinn i réimsí ar nós braite speictreascópach, cumarsáid faoi uisce, agus próiseáil faisnéise chandamach.

Tá fótóinic UV, cé nach ndéantar iniúchadh níos lú uirthi i gcomparáid le teileachumarsáid agus fótóinic infheicthe, ríthábhachtach chun rochtain a fháil ar aistrithe adamhach áirithe sa ríomhaireacht chandamach agus ar mhóilíní fluaraiseacha sonracha spreagúla le haghaidh braite bithcheimiceach. Bunaíonn na hathshonadóirí nuafhorbartha bonn chun ciorcaid fhótóinic a thógáil a fheidhmíonn ag tonnfhaid UV.

D'úsáid na taighdeoirí scannáin tanaí alúmana chun na micrea-resonators a thógáil, ag baint úsáide as próiseas sil-leagain ciseal adamhach (ALD). Bhí Alúmana, lena bhearna ard agus trédhearcacht do photóin UV, ina ábhar idéalach chun caillteanas solais a laghdú. Trí na teicnící dearaidh agus monaraithe a bharrfheabhsú go cúramach, bhain na heolaithe amach caillteanas íseal ag tonnfhaid UV.

Táirgeadh na micrea-resonators trí úsáid a bhaint as próiseas eitseála chun struchtúr tonntreoraithe easnacha a chruthú, rud a d'éascaigh luí seoil solais. Rinne na taighdeoirí ionsamhlúcháin chun an doimhneacht eitse optamach a chinneadh a bhainfeadh cothromaíocht amach idir iata solais agus íoslaghdú caillteanais scaipthe.

D'éirigh leis an bhfoireann athshonadóirí fáinne a thógáil bunaithe ar a gcuid ríomhaireachtaí. Léirigh na hathshonadóirí fáinne seo fachtóirí cáilíochta eisceachtúla (fachtóirí Q) sna bannaí UV agus gorm, rud a léiríonn caillteanas solais laghdaithe. Tá sé riachtanach fachtóir Q ard a bhaint amach le haghaidh rialú beacht ar thonnfhaid agus cruthú foinsí solais UV atá comhtháite i gciorcaid chomhtháite fhótóinic.

Pointe ríthábhachtach d’fhótóinic UV is ea fionnachtain athshonadóirí fótóinic sliseanna-bhunaithe le caillteanas solais UV íseal. Tá na féidearthachtaí maidir le struchtúir a forbraíodh le haghaidh teileachumarsáide agus tonnfhaid infheicthe a chur i bhfeidhm, mar cíora minicíochta agus glasáil insteallta, leathnaithe anois chuig an mbanda UV. Le húsáid alúmana atá comhoiriúnach le CMOS, éiríonn comhtháthú fótóinic UV leis an teicneolaíocht atá ann cheana féin níos indéanta.

Tá an fhoireann taighde dírithe faoi láthair ar thiúnadh athshonadóirí fáinne alúmana-bhunaithe a chur chun cinn thar thonnfhadanna éagsúla. Is é an sprioc atá acu ná córas UV cuimsitheach fótónach comhtháite ciorcaid-bhunaithe a bhunú le rialú tonnfhad beacht agus modhnóirí.

